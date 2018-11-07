Госдеп США не исключил введения новых санкций против России
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон намерен действовать согласно закону, требующему новых санкций против России.
По ее словам, Россия якобы не выполнила требования США в рамках дела Скрипалей. Она также добавила, что речь идет о законе США о нераспространении химического и биологического оружия.
Вашингтон с 27 августа ввёл запрет на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, а также на ввоз в РФ американских продуктов двойного назначения. Так Соединенные Штаты отреагировали на отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. Второй пакет санкций власти США обещали принять в ноябре.
Справка:
По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их предположительно настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков. Британия уверена, что к отравлению Скрипалей 4 марта причастно большее количество граждан России. Компанию Петрову и Боширову при путешествии в Лондон составлял как минимум один человек.