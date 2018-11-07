Госдеп США не исключил введения новых санкций против России

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон намерен действовать согласно закону, требующему новых санкций против России.

По ее словам, Россия якобы не выполнила требования США в рамках дела Скрипалей. Она также добавила, что речь идет о законе США о нераспространении химического и биологического оружия.

Вашингтон с 27 августа ввёл запрет на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, а также на ввоз в РФ американских продуктов двойного назначения. Так Соединенные Штаты отреагировали на отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. Второй пакет санкций власти США обещали принять в ноябре.