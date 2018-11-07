Происшествия
Американский Boeing P-8 Poseidon приблизился вплотную к Петербургу. Противолодочный самолет провёл разведку над Балтикой
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США совершил разведывательный полет вдоль Балтийского побережья 6 ноября. Борт подобрался на рекордно близкое расстояние к морским границам Ленинградской области на Финском заливе.
По данным сервиса PlanRadar, патрульный самолёт США приближался острову Гогланд на Финском заливе на расстояние приблизительно 20 км, к Кронштадту — 170 км, Выборгу — 126 км.
13:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 ноября 2018 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 , с бортовым номером 168859, производит разведывательный полёт вдоль Балтийского побережья России🇷🇺
#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/Oj9lS75Zxk
В мае Су-27 перехватил Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтийским морем. По данным CNN, российский истребитель приблизился к американскому самолету и в течение девяти минут держался с ним на расстоянии около 20 футов.