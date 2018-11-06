Несмотря на критику Генплана Беглов подписал его корректировку в неизменном виде

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал проект поправок в Генеральный план. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба Смольного.

Ранее проект изменений в градостроительную документацию градоначальник раскритиковал на заседании правительства. Он отмечал, что жилищное строительство в городе обгоняет создание социальной и транспортной инфраструктуры. Критика запомнилась яркими высказываниями, в том числе Беглов заявлял чиновникам, что каждый квадратный километр в городе они должны превратить в «золотое яичко».

Несмотря на озвученную критику, законопроект был подписан в неизменном виде. Как пояснили «Фонтанке» чиновники, внести поправки Беглову не дают действующие нормы: любые изменения нужно согласовать на общественных слушаниях, процесс которых может затянуться.

Проект изменений в Генеральный план обсудили на заседании малого правительства, проходящего в закрытом от общественности и журналистов режиме.

Согласно сообщению пресс-службы Смольного, комитет по градостроительству и архитектуре отчитался об «активной работе по корректировке Генплана, анализе сроков реализации отраслевых схем и государственных программ развития инженерной и транспортной инфраструктур, системы зеленых насаждений, схемы размещения производственных мощностей, а также планов и программ нового жилищного строительства». Вероятно, «активная работа» чиновников отразится при составлении нового Генерального плана развития города.