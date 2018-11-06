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Власть
06.11.2018 23:33
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Байден пообещал определиться с планами на президентские выборы после Нового года

Бывший вице-президент США Джозеф Байден проголосовал во вторник на промежуточных выборах и заявил, что определится в начале 2019 года, будет ли он баллотироваться в президенты страны в 2020 году. Об этом сообщила телекомпания CNN, пишет ТАСС.

Бывший вице-президент проголосовал на участке в Уилмингтоне (штат Делавэр). По словам Байдена, он намерен принять решение о целесообразности участия в президентских выборах, посоветовавшись с семьей после 1 января. "Это зависит от обстоятельств и множества иных вещей", – уточнил он, отвечая на вопрос, объявит ли он о своем решении сразу или погодя.

"Я бы не стал объявлять об этом, если бы собирался баллотироваться настолько рано. Было бы слишком рано начинать", – добавил Байден. Ранее он заявлял, что примет окончательное решение о своем участии после промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. Президент США Дональд Трамп заявлял, что мечтает о выдвижении Байдена на следующих выборах, так как это обеспечит его переизбрание на второй срок.

Первые собрания партийных активистов в рамках будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года, национальные съезды Демократической и Республиканской партий, на которых будут названы кандидаты на пост президента, пройдут в июле того же года, а голосование по выборам президента США состоится 3 ноября 2020 года.

Байден на протяжении многих лет занимал должности председателя сенатского комитета по иностранным делам и юридического комитета. В 1988 и 2008 годах он участвовал в борьбе за пост президента США, однако снимал свою кандидатуру, поскольку не получал достаточной поддержки на этапе первичных выборов. В 2008 году Барак Обама предложил ему баллотироваться в вице-президенты; после победы Обамы на выборах 2008 года Байден занимал пост вице-президента с января 2009 по январь 2017 года.

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