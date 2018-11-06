США вывели из-под санкций иранский порт Чабахар

США вывели из-под действия санкций иранский порт Чабахар, который используется Афганистаном и Индией для транспортировки энергоресурсов, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"После глубокой проработки госсекретарь предусмотрел исключения из санкционного режима, который введен в рамках закона о противодействии Ирану от 2012 года (IFCA), для порта Чабахар и строящейся, связанной с ним железной дороги для перевозки несанкционных продуктов через этот порт, который используется Афганистаном, а также для продолжения экспорта Афганистаном иранских нефтепродуктов", — заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Стратегия президента в Южной Азии нацелена на поддержку роста экономики Афганистана, а также развитию партнерства с Индией. Мы намерены укреплять и дальше строить наше партнерство с этими двумя странами в рамках этой политики при наличии максимального давления на Иран для изменения поведения этого режима, который дестабилизирует весь регион", — добавил представитель ведомства.

5 ноября минфин США опубликовал список санкций против Ирана, ограничения затронут более 700 организаций и физических лиц. США внесли в него более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана. Так, в список попали Орагнизация по атомной энергии Ирана, 70 финансовых организаций, в том числе 14 крупнейших банков. Вашингтон обвиняет их в помощи в финансировании "дестабилизирующей деятельности".

Те, кто продолжит вести с ними бизнес, рискуют попасть под вторичные санкции США. Однако семь стран получили временные исключения: Китай (в том числе Тайвань), Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и Турция.

В минфине подчеркнули, что это самые масштабные единовременные меры, направленные против Тегерана.