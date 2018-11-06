Происшествия
ФСИН признала подлинность фотографии с деликатесами и участником «банды Цапков». Осуждённый лакомился крабами и красной икрой
Управление ФСИН России по Амурской области провело служебную проверку после публикации в СМИ фотографий из колонии, на которых осуждённый на 20 лет Вячеслав Цеповяз ест крабов, красную икру и шашлыки. Об этом пишет РБК 6 ноября.
Проверка показала подлинность снимков. Кадры были сняты в 2015 году, они свидетельствуют о «фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения».
«Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметили во ФСИН
Фотографии с продуктовыми излишествами опубликовала газета «Комсомольская правда» 29 октября. По данным издания, бывшая супруга Цеповяза тратила на его содержание в тюрьме до трёх миллионов в год.
Ранее Вячеслав Цеповяз пожаловался на пытки в колонии. Прокуратура отказалась рассматривать его заявление.
Справка:
Расследование дела банды Сергея Цапка началось, после того как 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек — семья фермера Сервера Аметова и его гости. По версии следствия, Цеповяз был приближенным Цапка, но по эпизоду о массовом убийстве в Кущевке обвинения ему не предъявлялись. Цеповяз был приговорен к 19 годам и 10 месяцам колонии и штрафу в размере 250 тысяч рублей В марте 2016 года он пожаловался в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе процесса по «делу Цапков».