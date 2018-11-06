ФСИН признала подлинность фотографии с деликатесами и участником «банды Цапков». Осуждённый лакомился крабами и красной икрой

Управление ФСИН России по Амурской области провело служебную проверку после публикации в СМИ фотографий из колонии, на которых осуждённый на 20 лет Вячеслав Цеповяз ест крабов, красную икру и шашлыки. Об этом пишет РБК 6 ноября.

Проверка показала подлинность снимков. Кадры были сняты в 2015 году, они свидетельствуют о «фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения».

«Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметили во ФСИН

Фотографии с продуктовыми излишествами опубликовала газета «Комсомольская правда» 29 октября. По данным издания, бывшая супруга Цеповяза тратила на его содержание в тюрьме до трёх миллионов в год.

Ранее Вячеслав Цеповяз пожаловался на пытки в колонии. Прокуратура отказалась рассматривать его заявление.