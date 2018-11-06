Смольный отказался признать Финляндский вокзал памятником

Финляндский вокзал не получил статус вновь выявленного объекта культурного наследия. Об этом 6 ноября сообщил помощник депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского Кирилл Страхов, который подал в Смольный заявление о присвоении зданию охранного статуса.

Как объяснил автор заявления, статус памятника позволил бы «защитить вокзал от бесконечных переделок – от уничтожения уникальных башенных часов до проектов строительства второго яруса со стоянками и автобусным хабом, которые то и дело всплывают в прессе».

В экспертном заключении комиссии, назначенной комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников (есть в распоряжении редакции), говорится, что здание отнесено к ценным элементам исторической ландшафтно-композиционной структуры и «охраняется в качестве архитектурной доминанты». Однако комиссия отказалась присвоить вокзалу статус объекта культурного наследия, объяснив решение тем, что критерии значимости таких объектов отсутствуют, а само научное изучение объектов-ровесников Финляндского вокзала находится на начальном этапе.

Однако в ответе, который дал КГИОП Страхову, также говорится, что в настоящее время не установлена историко-культурная, мемориальная, художественная и научная ценность здания.