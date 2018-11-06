Смольный отказался признать Финляндский вокзал памятником
Финляндский вокзал не получил статус вновь выявленного объекта культурного наследия. Об этом 6 ноября сообщил помощник депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского Кирилл Страхов, который подал в Смольный заявление о присвоении зданию охранного статуса.
Как объяснил автор заявления, статус памятника позволил бы «защитить вокзал от бесконечных переделок – от уничтожения уникальных башенных часов до проектов строительства второго яруса со стоянками и автобусным хабом, которые то и дело всплывают в прессе».
В экспертном заключении комиссии, назначенной комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников (есть в распоряжении редакции), говорится, что здание отнесено к ценным элементам исторической ландшафтно-композиционной структуры и «охраняется в качестве архитектурной доминанты». Однако комиссия отказалась присвоить вокзалу статус объекта культурного наследия, объяснив решение тем, что критерии значимости таких объектов отсутствуют, а само научное изучение объектов-ровесников Финляндского вокзала находится на начальном этапе.
Однако в ответе, который дал КГИОП Страхову, также говорится, что в настоящее время не установлена историко-культурная, мемориальная, художественная и научная ценность здания.
Справка:
Первое здание Финляндского вокзала в стиле эклектика возвели еще в 1870 году по проекту архитектора Петра Купинского. Современный железнодорожнй узел в ходе масштабной реконструкции площади Ленина построили в 1955 году по проекту архитекторов Николая Баранова, Петра Ашастина и Якова Лукина. Спустя три года начала работу станция метро «Площадь Ленина». Сохранившийся фрагмент фасада старого вокзала - центральный ризалит - включен в один из корпусов современного вокзала и является объектом культурного наследия федерального значения «Место выступлений в апреле и октябре 1917 г. Ленина В.И. - Финляндский вокзал». Вокзал бьл единственным действовавшим в годы блокады Ленинграда. Сокращенно вокзал называют Финбаном. Такое прозвище он получил от немецкого Finnischer Bahnhof.