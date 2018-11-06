На Тернопольщине официально запретили "русскоязычный продукт" и объявили год националистов

Депутаты Тернопольского областного совета Украины приняли решение установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории региона. Об этом говорится на сайте совета 6 ноября.

Кроме того, они решили объявить в области год запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН). Таким образом планируется отметить 90-летие её создания.

В сентябре решение запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» принял Совет Львовской области Украины. За такое решение проголосовали 57 депутатов. Было поручено создать рабочую группу, которая будет проводить разъяснительную работу среди населения о запрете использования русскоязычных произведений в области. Также поступил облсовет Житомирской области. Годом ранее от русского языка полностью отказались в украинском городе Хмельницкий.