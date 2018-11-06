Чиновницу российского правительства уволили из-за слива журналистам служебной переписки

Сотрудница аппарата правительства потеряла работу из-за сотрудничества с прессой. Благодаря чиновнице журналисты ознакомились с внутренней межведомственной перепиской.

Как пишет 6 ноября «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс», утечку информации выявили после публикации в одной из центральных газет внутриправительственной переписки. Материалы в отношении недобросовестной чиновницы «переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела». Имя женщины и детали раскрытой информации не уточняются.

По данным издания, подобные увольнения происходили в прошлом году. «Контроль за документооборотом между ведомствами и внутри аппарата правительства будет усиливаться и дальше», — отметил источник.