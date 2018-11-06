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06.11.2018 22:02
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СМИ: в Монако задержан российский миллиардер Рыболовлев. Его подозревают в «торговле влиянием»

 

Владелец футбольного клуба «Монако», 18-й в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes, Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу прокуратуры Монако утром 6 ноября. Об этом сообщает газета Le Monde.

По данным издания, Рыболовлева взяли под стражу за несколько часов до начала матча Лиги чемпионов на стадионе Луи II, где его клуб должен был сыграть с «Брюгге». Утром монакские власти провели обыски в его апартаментах в комплексе La Belle Epoque и других местах.

Рыболовлев стал фигурантом расследования о коррупции и «активной и пассивной торговле влиянием», которое генеральный прокурор Монако начал год назад, пишет Le Monde. По этому делу 23 сентября 2017 года под стражу был временно помещён глава Департамента юридического услуг Монако Филипп Нармино. Незадолго до этого он вынужден был уйти в отставку после статьи в Le Monde. В публикации говорилось о подарках, которые чиновник получал от Дмитрия Рыболовлева и переписке, которая также указывает на незаконные контакты бизнесмена.

Как считают авторы Le Monde, миллиардер и его окружение оказывало влияние на полицию и суд, чтобы добиться ареста швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Рыболовлев настаивает, что через швейцарца купил 38 картин за 2 миллиарда долларов, переплатив за них вдвое. Суд продолжается несколько лет, в начале октября коллекционер выдвинул многомиллионные претензии к Sotheby’s. По его мнению, аукционный дом знал о мошеннической схеме Бувье. 

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