Нацбанк Украины отозвал лицензию у "дочки" ВТБ

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензию на осуществление валютных операций БМ-банка, украинской «дочки» ВТБ, сообщила пресс-служба регулятора финансового рынка соседней страны 6 ноября.

Помимо этого, НБУ исключил БМ-банк из государственного реестра кредитных организаций. «Дочка» ВТБ стала шестым банком, прекратившим деятельность по собственной инициативе, не прибегая к ликвидации юридического лица. Ранее НБУ отозвал лицензии у Диви банка, КБ «Финансовый партнер», Апекс-банка, Промышленно-финансового банка и Кредит Оптима банка.

В регуляторе напомнили, что процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной в марте 2017 года после принятия закона «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

Ранее кредитные организации могли прекратить свою деятельность только путем полной ликвидации. Теперь же юридические лица могут быть сохранены и продолжить работу на рынке финансовых услуг.

ВТБ принял решение о прекращении деятельности БМ-банка 19 марта текущего года на общем собрании акционеров украинской «дочки». Подача соответствующего ходатайства в НБУ была запланирована на сентябрь.