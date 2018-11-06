Грызлов: Киев наращивает силы у линии соприкосновения в Донбассе

Киев продолжают наращивать силы в Донбассе, заявил представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства, поступившем в РБК 6 ноября.

Грызлов отметил, что на встрече обсуждались меры контроля соглашения о режиме прекращения огня. По его словам, в некоторых участках на линии соприкосновения ВСУ наращивают силы. 18 октября в «серой зоне» двое мирных жителей подорвались на мине.

Боевые действия в Донбассе начали киевские власти против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года. По состоянию на февраль 2017 года в них погибли 9,8 тыс. украинцев, 23 тыс. были ранены и почти 1,8 млн человек стали вынужденными переселенцами.

25 января 2017 года Верховная рада Украины признала Российскую Федерацию «страной-агрессором».