Вчера почти парковка - завтра сквер. Двору на Костромском проспекте могут присвоить защитный статус

Городская рабочая группа по утверждению результатов инвентаризации рекомендовала присвоить защитный рекреационный статус скверу на Костромском проспекте, на месте которого в сентябре планировали сделать перехватывающую парковку. Об этом 6 ноября «Фонтанке» сообщил член рабочей группы, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Сквер во дворе домов №№14 и 20 по Костромскому проспекту вскоре может обрести статус, запрещающий использование данного участка под застройку или парковку.

«Рабочая городская группа по инвентаризации рекомендовала включение в перечень зон зеленых насаждений общего пользования участка на Костромском проспекте. Есть большой шанс, что это будет сделано уже во время второго чтения поправок к закону о ЗНОП», – рассказал парламентарий.

Напомним, в сентябре жители домов, образующих сквер, обнаружили, что местные власти демонтировали расположенную во дворе детскую площадку. Позднее стало известно, что на участок подал заявку «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Смольнинская структура планировала создать на этом месте перехватывающую парковку. Ранее горожанам отказали в благоустройстве на зеленом пятне игровой зоны, объяснив это планами по строительству детского сада.

В октябре «Центр управления парковками» сообщил, что отозвал свою заявку. Чуть позднее Борис Вишневский рассказал о договоренности с властями города – детскую площадку Смольный пообещал вернуть в ближайшее время.

В случае, если Заксобрание в рамках рассмотрения поправок в закон о зеленых насаждениях присвоит дворовому скверу статус ЗНОП, участок можно будет использовать только в рекреационных целях.