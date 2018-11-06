«Зенит» обвинили в финансовых махинациях и сговоре с УЕФА. Также под подозрением «Локомотив», «Динамо» и «Рубин».

Сразу четыре российских футбольных клуба обвинили в махинациях и нарушениях финансового фэйр-плей. Согласно расследованию Football Leaks, опубликованному на сайте 6 ноября, в их числе «Локомотив», «Динамо», «Рубин», а также петербургский «Зенит».

В 2014 году из-за нарушения финансового фейр-плей (клуб не может тратить больше, чем зарабатывает) «Зенит» был оштрафован на 12 миллионов евро и подвергся ряду ограничений. Этому, как утверждает Football Leaks, предшествовало расследование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ряд негласных договоренностей между сторонами.

Подозрения у ревизоров УЕФА вызвала сумма в размере 101 млн евро, полученная в 2012 году под видом спонсорских поступлений. В документах «Газпром» фигурировал как «Главный Спонсор 1», который заплатил 20,8 млн за рекламные услуги и выделил дополнительно 28 млн в виде пожертвования. Остальные 80,4 млн поступили от «Главного спонсора 2». Под этим определением скрывались восемь сделок с дочерними компаниями «Газпрома» и фирмами, близкими к газовому гиганту такими, как «Газпромбанк», Gazprom Germania, «Газпром нефть», «Газпром межрегионгаз», негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» и страховой компании «Согаз» и других компаний.

Представители «Зенита» объяснили подобные вливания тем, что население в России бедное и из-за этого невозможно получать достаточно высокий доход от коммерческой деятельности.

«Если РФПЛ будет полностью соответствовать правилам фэйр-плей, то команды будут вынуждены продать всех своих лучших игроков. Это не позволит российским командам быть конкурентоспособными в еврокубках, а значит, россияне отвернутся от футбола в сторону хоккея. Из-за этого может пострадать популярность чемпионата мира по футболу-2018», — цитирует Football Leaks анонимного члена руководства «Зенита», который давал объяснения следователям УЕФА.

Петербургскому клубу пришлось пойти на сделку со следствием, что позволило избежать исключения из Лиги чемпионов, отделавшись штрафом и рядом ограничений.

Оперативных комментариев со стороны «Зенита» «Фонтанке» получить не удалось.

Аналогичные нарушения были выявлены со стороны «Локомотива», «Динамо» и «Рубина». Как и «Зениту» «Локомотиву» удалось прийти к соглашению с УЕФА. В то же время «Динамо» получило в 2015 году отстранение от еврокубков. В 2018 году такому же наказанию подвергся «Рубин».