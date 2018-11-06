18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +8
$ 65.99р
75.32р
21:23 06.11.2018
Расширенный поиск

Спорт
06.11.2018 20:47
Печать

«Зенит» обвинили в финансовых махинациях и сговоре с УЕФА. Также под подозрением «Локомотив», «Динамо» и «Рубин».

Сразу четыре российских футбольных клуба обвинили в махинациях и нарушениях финансового фэйр-плей. Согласно расследованию Football Leaks, опубликованному на сайте 6 ноября, в их числе «Локомотив», «Динамо», «Рубин», а также петербургский «Зенит».

В 2014 году из-за нарушения финансового фейр-плей (клуб не может тратить больше, чем зарабатывает) «Зенит» был оштрафован на 12 миллионов евро и подвергся ряду ограничений. Этому, как утверждает Football Leaks, предшествовало расследование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ряд негласных договоренностей между сторонами.

Подозрения у ревизоров УЕФА вызвала сумма в размере 101 млн евро, полученная в 2012 году под видом спонсорских поступлений. В документах «Газпром» фигурировал как «Главный Спонсор 1», который заплатил 20,8 млн за рекламные услуги и выделил дополнительно 28 млн в виде пожертвования. Остальные 80,4 млн поступили от «Главного спонсора 2». Под этим определением скрывались восемь сделок с дочерними компаниями «Газпрома» и фирмами, близкими к газовому гиганту такими, как «Газпромбанк», Gazprom Germania, «Газпром нефть», «Газпром межрегионгаз», негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» и страховой компании «Согаз» и других компаний.

Представители «Зенита» объяснили подобные вливания тем, что население в России бедное и из-за этого невозможно получать достаточно высокий доход от коммерческой деятельности.

«Если РФПЛ будет полностью соответствовать правилам фэйр-плей, то команды будут вынуждены продать всех своих лучших игроков. Это не позволит российским командам быть конкурентоспособными в еврокубках, а значит, россияне отвернутся от футбола в сторону хоккея. Из-за этого может пострадать популярность чемпионата мира по футболу-2018», — цитирует Football Leaks анонимного члена руководства «Зенита», который давал объяснения следователям УЕФА.

Петербургскому клубу пришлось пойти на сделку со следствием, что позволило избежать исключения из Лиги чемпионов, отделавшись штрафом и рядом ограничений.

Оперативных комментариев со стороны «Зенита» «Фонтанке» получить не удалось.

Аналогичные нарушения были выявлены со стороны «Локомотива», «Динамо» и «Рубина». Как и «Зениту» «Локомотиву» удалось прийти к соглашению с УЕФА. В то же время «Динамо» получило в 2015 году отстранение от еврокубков. В 2018 году такому же наказанию подвергся «Рубин».


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
06.11.2018 16:12

Продажи в новом ЖК Q-мир в Московском районе стартуют 9 ноября

Холдинг «Аквилон Инвест» совестно с партнером «Петербургской Недвижимостью» 9 ноября открывают продажи в новом жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Цены на квартиры стартуют от 2,3 млн рублей.
фото предоставлено компанией "ЕвроАвто"
06.11.2018 15:30

9 ноября СТО и магазин ЕвроАвто откроют в Выборге

На празднике любой может выиграть бесплатное годовое обслуживание автомобиля*
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.11.2018 13:27

В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала года

Группа «Эталон» поздравила своего 9000-го покупателя с начала года на два месяца раньше, чем в прошлом году. Традиционное торжественное поздравление состоялось 2 ноября 2018 года в ЖК «Эталон-Сити».
Setl City
06.11.2018 12:17

Setl City присужден знак «Надежный застройщик России 2018»

Setl City получила одну из главных наград в сфере жилищного строительства – золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик 2018». Торжественная церемония награждения состоялась 2 ноября во Дворце конгрессов в Стрельне.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.11.2018 20:00

Тест-драйв планировок от «Терминал-Ресурс»

Застройщик малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» запускает новую услугу «ТЕСТ- Драйв планировок».
ГК "КВС"
02.11.2018 17:44

Ипотека для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

Сбербанк и РВИ аккредитовали клубный дом G9 и «Ясно.Янино» два корпуса (1.2 и 1.4) по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».
ГК "КВС"
02.11.2018 16:24

В выходные за квартирой

3,4,5 ноября работают все офисы продаж компании «КВС»: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00
ГК "КВС"
02.11.2018 16:18

«КВС» удостоена Золотого знака общественного контроля

01 ноября в Правительственной резиденции «Дворец Конгрессов» прошел III Всероссийский Саммит «Надежный застройщик России».
Магазин "Кей"
02.11.2018 15:52

Датчики: какими органами чувств оснащены современные смартфоны? Обзор КЕЙ

В данной статье КЕЙ расскажет, что на самом деле чувствуют наши смартфоны и какие датчики в них присутствуют.
АО «Строительный трест»
02.11.2018 12:58

«Строительный трест» стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

1 ноября во дворце Конгрессов в Стрельне в рамках всероссийского саммита «Надежный застройщик России» состоялась церемония вручения золотых знаков общественного контроля.
ГК «Эталон»
02.11.2018 12:26

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» награждена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2018»

1 ноября в Правительственной резиденции Управления делами Президента России Государственном комплексе «Дворец конгрессов» в Санкт-Петербурге в рамках Саммита «Надежный застройщик России» состоялась торжественная церемония награждения строительных компаний главной общественной наградой России в жилищном строительстве – Золотым знаком общественного контроля «Надежный застройщик России 2018»
02.11.2018 11:36

«Алмаз – Антей» досрочно завершил поставки С-400 «Триумф» в рамках ГОЗ-2018

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» досрочно исполнило обязательства в рамках государственного оборонного заказа на 2018 год в части поставок Минобороны России зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».