Смольный демонтировал шесть ларьков и два шиномонтажа

Комитет по контролю за имуществом Петербурга 6 ноября снес шесть ларьков и автолавок и два шиномонтажа. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, их владельцы вели предпринимательскую деятельность без разрешения Смольного.

Большую часть нелегальных нестационарных конструкций обнаружили на севере города — на Богатырском проспекте, Долгоозерной улице, улице Королева, на проспекте Художников, пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов, а также пересечении Шуваловского проспекта и улицы Авиаконструкторов.

Еще одну автолавку демонтировали на проспекте Большевиков и один шиномонтаж на Малой Бухарестской улице.