«Фонтанка» за 60 секунд — 6 ноября

В Смольном перетасовали денежные планы на следующий год. Отобрали у тех, кому давали самые нескромные обещания. Больше всех потеряли метростроители, новую надежду в виде миллиардных инвестиций обрели «Чижик» и Западный скоростной диаметр.

В Петербурге выбрали победителя конкурса на лучшее благоустройство набережной намывных территорий Васильевского острова. Обещают анфиладу различных парков. Звучит благородно, как будет выглядеть в реальности, время покажет.

Холодильники не взрываются! «Кировский завод» хочет строить завод по сжижению природного газа в Большом порту Санкт-Петербург и объясняет, почему это предприятие не так опасно, как кажется.

Молиться за «Кэшбери» и Артура Варданяна в церквях и мечетях, чтобы «мощный заряд положительной энергии отправился в космос» просят вкладчики закрывшейся компании. Лишившись машин и квартир люди призывают на помощь потусторонние силы и верят, что новый раунд инвестиций состоится.

Америка начинает промежуточные выборы. Победа демократов в палате представителей грозит Трампу ни больше ни меньше как вызовом для дачи показаний под присягой по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Несмотря на формально истекший срок исковой давности, суд удовлетворил требования уже опального управляющего компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева к основателю сети ресторанов Ginza Project Вадиму Лапину. Ресторатор в 2012 году, еще до «дела Михальченко», занял у своего партнера 1,2$ млн долларов, но вовремя не вернул и теперь должен в 2,5 раза больше. При этом проценты и пени капают каждый день просрочки.

Замгенпрокурора России, выходец из Петербурга Александр Гуцан написал рапорт об увольнении. Однокурснику Медведева протянули руку сверху. А заместителя полпреда по СЗФО Любовь Совершаеву теперь ждут в Смольном.

«Мы биомасса, человеческая слизь». Сергей Шнуров в стихах «согласился» со словами Свердловской чиновницы о необязанном детям государстве.

Менее известный петербургский музыкант Александр Троицкий черпает вдохновение из природных источников. 18 зелёных кустов он вырастил у себя дома, получилось почти как в песне «Чижа».