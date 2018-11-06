Смольный выселил центр оптики «Контакор» с Литейного проспекта. Компания не смогла оспорить расторжение договора аренды

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил центр оптики «Контакор» из здания на Литейном проспекте, 25. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 6 ноября, предприятие незаконно занимало два принадлежащих городу помещения суммарной площадью более 1000 кв.м.

ООО «Северо-западный центр контактной коррекции зрения «Контакор» работало в здании на Литейном проспекте с 2005 года. Договор аренды с городом истек в 2014-м и был расторгнут в одностороннем порядке ГКУ «Имущество Петербурга» весной 2018 года.

Продавцы очков и линз отказались покидать здание и обжаловали разрыв отношений в суде. Однако тот 30 октября принял решение ставить иск без движения, что стало основанием для визита ККИ и принудительного выселения арендатора.