Больше 20 иностранцев отдали под суд за создание наркосиндиката в России. Их оставили без центнеров «синтетики» и собственного магазина

Московский областной суд рассмотрит дело наркодесанта, заброшенного на территорию России с Украины. За год преступники наладили работу нескольких кустарных лабораторий и организовали поставки по стране под собственным брендом.

Как сообщает Генпрокуратура РФ 6 ноября, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 гражданина Украины и одного россиянина. Им вменяют создание и участие в преступном сообществе, незаконное производство, сбыт и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, а также подделку официального документа.

Следователи выяснили, что участников группировки вербовали в десант на Украине, а к работе допускали только после «курса молодого бойца»: их учили производству, упаковке и помещению наркотика в тайники. После знакомства с тонкостями их снабжали средствами связи, деньгами и поддельными паспортами.

Предполагается, что наркосиндикат действовал с декабря 2015 года по декабрь 2016-го. Результаты труда распространяли по стране через интернет-магазин «ХимПром». Кустарные лаборатории были сосредоточены в Подмосковье: ликвидированы три фабрики в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области. Во время обыска изъяли 13 автомобилей, 18 фальшивых паспортов, больше 2 миллионов рублей и свыше 870 кг наркотиков. Расследование в отношении остальных участников продолжается.

В феврале 2017 года МВД России сообщало, что по делу о международном синдикате задержаны 67 человек, оптовые склады находятся в десяти регионах России, производительность колебалась от 150 до 500 кг наркотиков в неделю, а счёт изъятого шёл в тоннах.