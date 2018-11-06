Упавшая на ЛЭП под Петербургом парапланеристка: «С меня взяли 40 тысяч и оставили в небе одну»

Пострадавшая при обучении парапланеризму жительница Петербурга Елена Кузнецова описала обстоятельства падения на линию электропередачи. Когда порывистый ветер начал относить женщину к поселку Углово, инструкторы на земле перестали давать команды.

Как сообщила «Фонтанке» Кузнецова, в парапланерный клуб «СпортАвиаСервис» она записалась 13 октября и за норматив учебного начального курса заплатила 41 тысячу рублей. К 4 ноября за ее плечами были двадцать обучающих полетов.

«В тот день изначально наблюдались сомнительные погодные условия, дул порывистый ветер. Мы немного позанимались на земле, и нас отправили к старту. Главный в клубе, Руслан Хохлачев, сказал мне, что полеты нужно начать скорее, так как пришло много народу», – вспоминает Елена.

На груди Кузнецовой висела рация. По ней инструктор Сергей Парфенов говорил, какие упражнения следует выполнить на высоте.

«При заходе на посадку он попросил выполнить серию «восьмерок», – продолжает Елена. – Порыв ветра начал относить меня к поселку Углово. Рацией меня пользоваться не учили, сообщить о нештатной ситуации не могла, и инструкторы ничего не говорили. Будто бы не смотрели на меня и оставили одну».

Кузнецову вынесло на пришоссейную линию электропередачи. Она сначала коснулась проводов спиной, потом – обеими руками и почувствовала мощный разряд. Ее отбросило от линии, и отчасти открытый параплан позволил с пятиметровой высоты относительно мягко, со скоростью ниже скорости свободного падения, приземлиться.

Руслан Хохлачев приходил в больницу и, по словам Кузнецовой, дал двоякое объяснение: будто бы во время ее сближения с проводами инструкторы были заняты сложным стартом еще с одной ученицей, а инструктор Парфенов вроде бы все-таки видел Елену.

«Но я делала настолько все правильно, что ему было нечего добавить в рацию», – слегка язвительно передает слова главного пострадавшая. Ее госпитализировали с электротравмой и ожогами рук.

Деньги, по словам Кузнецовой, она вносила наличными порционно, в три захода. Их принимали без чека. Отчетность велась только во внутреннем журнале, утверждает Елена.

В «СпортАвиаСервисе» считают виновником порыв ветра, надеются на скорую выписку Кузнецовой и уверяют, что подобного за десять лет работы парапланерного клуба не случалось.