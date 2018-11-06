Рублю предсказывают падение в следующем году

Курс рубля «заметно снизится» вне зависимости от американских санкций в 2019 году. Об этом заявил заместитель председателя и главный экономист ВЭБа Андрей Клепач на международной бизнес-конференции KEF-2018 в Минске 6 ноября.

По мнению эксперта, до конца 2018 года курс рубля прогнозируется стабильным.

«Не думаю, что сейчас возможна волна. Курс до конца года сохранится на текущем уровне, может даже укрепиться. Но в следующем году, даже вне контекста санкций, курс рубля заметно снизится»,— цитирует эксперта «Коммерсант».

По словам запредседателя ВЭБа, санкции США «оказали серьезное тормозящее влияние на развитие экономики», в итоге Россия оказалась «отрезана от мирового рынка заимствований». По его прогнозам, отток капитала к концу года увеличится в два раза и в дальнейшем продолжит расти.

Вашингтон с 27 августа ввёл запрет на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, а также на ввоз в РФ американских продуктов двойного назначения. Так Соединенные Штаты отреагировали на отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. Второй пакет санкций власти США обещали принять в ноябре.