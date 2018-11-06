В немецком городе Штадтберген почти 2 тысячи человек эвакуируют из-за бомбы времен войны

В немецком городе Штадтберген близ Аугсбурга около 1,9 тысячи человек эвакуируют из-за авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Augsburger Allgemeine вечером 6 ноября.

По данным издания, речь идет об американской авиабомбе весом в 250 килограммов. Опасную находку обнаружили в котловане в центре жилого района, где в основном находятся частные дома.

Бомба была найдена во время строительных работ.