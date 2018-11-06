Минфин Украины предупредил о реальной перспективе дефолта страны после Нового года

Дефолт на Украине станет реальной перспективой страны, если она перестанет сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), сообщило украинское министерство финансов 6 ноября.

Украина сможет избежать дефолта по долговым обязательствам только при условии продолжения сотрудничества с МВФ, поскольку в 2019 году стране придется направить на обслуживание и погашение долга более 400 млрд гривен ($14,1 млрд).

«Если Украина выйдет из программы МВФ, страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов, и дефолт из призрачной угрозы превратится в реальную перспективу в следующем году. А это было бы ударом для всего бизнеса и каждого украинца», — говорится в сообщении ведомства.

Минфин заявил, что Украина должна воздерживаться от шагов, которые приведут к существенному сокращению доходов или увеличениюе расходов бюджета.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что выделит правительству Украины $3,9 млрд в рамках нового соглашения stand-by (SBA), рассчитанного на 14 месяцев.

Рассмотрение соглашения ожидается в следующем году после того, как украинский парламент одобрит проект федерального бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ. К ним, в частности, относится увеличение тарифов на газ и отопление для населения.

27 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление о трехэтапном повышении цен на газ для населения. С 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года она вырастет на 23,5%, с 1 мая по 31 декабря 2019 года — на 15,2%, а с 1 января 2020 года — на 25%.