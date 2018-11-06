Решение по мусороперерабатывающему заводу в Каменке отложено

Решение о том, будет ли построен мусороперерабатывающий завод в Каменке, отложено до полного изучения предлагаемой технологии и завершения экспертизы. Ранее к проекту вернулись в правительстве Петербурга.

О том, что в Смольном ждут ответа экспертных организаций, сообщает врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ответе на запрос председателя совета регионального отделения «Справедливой России» Марины Шишкиной. Об этом сама Шишкина сообщила во вторник 6 ноября. При этом генплан предусматривает возможность создания в промзоне «Каменка» мусороперерабытывающего предприятия.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Смольный возобновил переговоры с инвестором ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект» («Л.М.П»), принадлежащим консорциуму Helektor S.A. – Aktor Concession S.A., о строительстве предприятия. Мощность может составить до 350 тысяч тонн в год. Проект предполагает автоматическую сортировку мусора, извлечение вторсырья и последующее сжигание топлива с производством тепловой и электрической энергии.

Напомним, территория у полигона Новоселки рассматривалась в качестве потенциального участка сразу под несколько мусороперерабатывающих заводов. Помимо «Л.М.П», там планировал разместить предприятие «Автопарк» №6 «Спецтранс», однако затем Смольный сообщил о том, что этого завода там не будет. Кроме того, землю в Каменке могли отдать компании «Анабасис», однако и этого не случилось.