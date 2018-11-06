В России упростили получение льгот на оплату ЖКХ. Теперь отсутствие долгов доказывать не нужно

При оформлении субсидий и компенсаций на оплату услуг ЖКХ доказывать отсутствие задолженностей больше не потребуется. Депутаты Госдумы РФ 6 ноября приняли соответствующий законопроект в третьем чтении.

Как сказано на сайте нижней палаты парламента, теперь уполномоченный орган будет использовать банк данных, в котором есть все необходимые сведения. Требовать соответствующие документы от граждан не допускается. При этом факт отсутствия долгов, с которыми не получить компенсацию, должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу решения суда.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, облегчённая процедура касается в первую очередь малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров.

«Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах. Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности», – отметил Володин.