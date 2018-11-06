Сбиты в сумерках: пешеход на улице Маршала Захарова шевелится, велосипедист на Петроградской накрыт

Двух человек сбили автомобилисты на петербургских улицах под вечер 6 ноября. О ДТП сообщают очевидцы в соцсетях. Второе, по их словам, смертельное.

На улице Маршала Захарова, прямо на пешеходном переходе у дома 22, под машину попал человек. Скорая помощь уже на месте, пострадавший шевелится, сообщают в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте». «Удар был слышен в квартире на 12-м этаже», – рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На перекрёстке Большой Зелениной улицы и Песочной набережной машина наехала на велосипедиста. «Уже накрыт», – пишут в «ДТП и ЧП».

Фото: vk.com/spb_today

Отметим, что это второе за сутки серьёзное ДТП с велосипедистом в Петербурге. Накануне вечером 31-летний мужчина на двухколёсном транспорте на Дворцовой площади столкнулся с каретой. Он получил травмы.