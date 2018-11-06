Компания-оператор "Северного потока — 2" построила более 200 километров морской части трубопровода

Nord Stream 2 AG построила более 200 километров морской части "Северного потока — 2", говорится в сообщении компании, размещенном на её сайте 6 ноября.

"Проект "Северный поток — 2" реализуется в полном соответствии с графиком. На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже уложено более 200 километров газопровода. Для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов", — говорится в сообщении.

"Трубоукладочное судно Castoro Dieci завершило свой объем работ в Грайфсвальдском заливе в Германии. Судно Audacia продолжает укладку газопровода в территориальных водах Германии. Судно Solitaire ведет работы в исключительной экономической зоне Финляндии. Все работы осуществляются в соответствии с выданными разрешениями", — отмечается в сообщении.

"Все 200 тысяч стальных труб были доставлены с трубопрокатных заводов на два завода по обетонированию, где уже 72% труб получили необходимое утяжеляющее бетонное покрытие. Готовые трубы доставляются из логистических центров на трубоукладочные суда в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Как ожидается, газопровод будет запущен до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лекке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.

Резко против строительства газовой магистрали выступают Украина, Польша и США.