Рособрнадзор запретил принимать студентов в филиалы петербургского вуза, где учился обладатель «Порно-Оскара»

Семи филиалам частного Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права Рособрнадзор запретил принимать студентов. Причиной запрета стали не выполненные вовремя предписания, сообщается на сайте ведомства 6 ноября.

Абитуриенты не смогут подать документы в Краснодаре, Калининграде, Новосибирске, Ереване, Наро-Фоминске, Гатчине и Бокситогорске. Кроме того, лишились аккредитации Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт и Московский институт психологии.

Ранее Рособрнадзор сообщал о запрете приёма студентов в Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей. В марте 2017 года ведомство лишило аккредитации филиалы вуза в Новосибирске, Красноярске и Краснодаре.

Одним из известных выпускников частного института является Алексей Маетный, работающий под псевдонимом Маркус Дюпри. Петербуржец удостоился за свой "труд" четырёх «Порно-Оскаров».