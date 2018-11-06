Петербуржцы возмущены: машины подобрались к ногам защитников Ленинграда

Нарушением ПДД в части парковки петербуржца удивить сложно. Но в некоторых исключительных случаях можно до глубины души возмутить. Например, если машины поставлены прямо на территории комплекса «Монумент героическим защитникам Ленинграда».

«Купив цветы, приехали на площадь Победы и... обнаружили парковку у самого монумента», – рассказывает 6 ноября читатель «Фонтанки» Евгений.

«Фонтанка» публикует фотографии, на которых виден государственный регистрационный номер, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов к факту нарушения.