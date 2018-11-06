Макрон захотел защитить Европу от Китая, России и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к созданию единой европейской армии для защиты от Китая, России и США. Об этом сообщил The Local.

«Когда президент [США Дональд] Трамп выходит из договора о разоружении, заключенном после того, как в 1980-х Европу потряс ракетный кризис, кто оказывается главной жертвой? Европа и ее безопасность, — сказал глава Французского государства. — Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую армию Европы».

По его мнению, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Макрон не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов. «Мы подверглись попыткам проникновения в киберпространстве и многочисленным вмешательствам в наши демократические процессы», — заявил французский лидер, говоря о страхе перед Россией.

Он также отметил, что «авторитарные силы снова возникают и вооружаются в границах Европы», и предупредил об опасном подъеме национализма.