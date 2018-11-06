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Власть
06.11.2018 17:41
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Путин обсудил с Совбезом РФ антииранские санкции

Президент РФ Владимир Путин 6 ноября обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию после введения Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана, а также вопросы подготовки к саммиту ОДКБ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединёнными Штатами Америки санкций против Ирана. Был акцентирован незаконный характер подобных действий", – говорится в официальном сообщении.

В контексте подготовки к запланированному на этой неделе визиту в Астану затрагивалась проблематика ОДКБ, добавлено в нём.

Обсуждались также актуальные текущие вопросы социально-экономического характера.

5 ноября минфин США опубликовал список санкций против Ирана, ограничения затронут более 700 организаций и физических лиц. Они уже признаны самыми жёсткими из когда-либо вводившихся ограничительных мер в отношении этой страны.

Первая часть антииранских ограничений вступила в силу 7 августа 2018 года. Оба пакета подготовлены после решения Трампа о выходе США из ядерной сделки. Американский лидер обвинил иранцев в невыполнении условий договора.

Договор об условиях тегеранской ядерной программы был заключен в 2015 году между Тегераном и шестью странами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН, США и ЕС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет поддерживать новые санкции, введенные США против Ирана. Эрдоган подчеркнул, что действия США неправильны и направлены на нарушение баланса в мире.

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