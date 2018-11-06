Первая леди Финляндии на День независимости наденет платье из берёзы

Темой Дня независимости Финляндии 6 декабря 2018 года станет окружающая среда, поэтому на президентский бал приглашены, в частности, граждане страны, внёсшие большой вклад в защиту экологии и климата. Об этом 6 ноября сообщили в канцелярии президента.

Одна из главных тем для обсуждения ежегодного бала, трансляцию которого по телевизору смотрят более 2 млн финнов, – это наряды гостей. Чтоб привлечь внимание к проблеме окружающей среды, экологически инновационное вечернее платье продемонстрирует и супруга президента Йенни Хаукио. Материал для него сделан из волокон берёзы по технологии ioncell, разработанной студентами и учёными Университета Аалто. Как пояснили в университете, технология позволяет производить текстиль из древесины и вторсырья, такого, как бумага или хлопок. При этом сделанные, к примеру, из старых джинсов волокна оказываются прочнее оригинала, и к тому же изделия могут быть повторно переработаны несколько раз.

Волокно Ioncell представляет собой экологическую альтернативу хлопку, требующему больших природных ресурсов, полиэстеру или вискозе, которые производятся с использованием токсичных химических веществ, заявили в университете.

Идея праздника отразится также в декорациях и угощениях в президентском дворце.

Канцелярия президента республики ранее объявила о своей экологической программе, направленной на сокращение углеродного следа не менее чем на две трети к февралю 2024 года.

В этом году Финляндии 6 декабря исполнится 101 год. На традиционный бал будут приглашены примерно 1700 человек, среди которых ветераны, дипломаты, чиновники, деятели науки, культуры и спорта. Читайте репортаж "Фонтанки" с приёма 2016 года.