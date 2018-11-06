Медведев подписал «закон имени Милонова»: В мессенджеры только по паспорту

В мессенджер по номеру телефона - это не пятилетка за три года. Это гораздо абсурднее и ближе к тотальному контролю. «Фонтанка» узнала, что и тут не обошлось без Виталия Милонова. Хотя формально он ни при чем.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров, которое вступит в силу через полгода. Чтобы пользоваться этим средством общения, надо будет подтвердить свою идентичность номером мобильного телефона. Если совпадение не будет 100%-ным, мессенджер не подключится. Так это видят законодатели. «Фонтанка» посмотрела на ноу-хау глазами экспертов телеком-рынка.

Не виноватый он

«Мне кажется, Дмитрий Анатольевич Медведев не мог это подписать, его ввели в заблуждение – сначала не поверил новости интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. – Потому что этого не может быть, потому что быть не может». «Перед подписанием стоило поговорить с представителями мессенджеров, – удивляется директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. – Очевидно, это история продвинута правоохранительными органами. Они хотят хоть как-то начать соотносить переписку с конкретными людьми».

«Декларируемая цель законопроекта (упрощение работы правоохранительных органов), скорее всего, не совсем соответствует действительности. А вот на повод «перевести стрелки» в случае промахов в работе органов – вполне похоже» – так видит направленность законопроекта IT-консультант Игорь Ипполитов.

Владимир Зыков напоминает, что по уже существующим законам администратор мессенджера и так обязан идентифицировать пользователей, в том числе и по номеру телефона. Этот закон был одобрен Госдумой в июле 2017 года. В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал еще один закон, регламентирующий штрафы для мессенджеров. С 1 января 2018 года в Кодексе об административных нарушениях начала работать новая статья «Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». Штраф по этой статье составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для частных лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц. Правда, судя по всему, эти нормативные акты не приносят удовлетворения некоторым госслужащим. «Не всегда номер телефона, которым человек пользуется, принадлежит ему, – поясняет причину несоответствия Владимир Зыков. – И если правоохранительные органы перехватывали чью-то переписку, то сказать, что именно этот человек переписывался с этого номера телефона, сложно. А в суде могут возникнуть вопросы по этому поводу».

«Разработчики мобильного Jabber-клиента Xabber периодически получают письма из различных органов внутренних дел (Румынии, Германии) с требованиями раскрыть данные пользователя. Хотя данными этими не обладают в принципе. На примере этих запросов мы видим, что не только у российских органов низкая квалификация в области IT, – рассказал Игорь Ипполитов. – В этом смысле российский опыт полностью аналогичен международному».

Пахнет сыростью

«Постановление сырое», – едины и корректны в своем мнении эксперты телеком и ИТ-отрасли. Сырость подтверждает тот факт, что в нем существует множество лазеек, позволяющих его обойти. Например, пользователь мессенджеров может остаться неузнанным с иностранной «симкой».

«Поскольку нет никаких оснований российскому оператору получить от иностранного оператора и передать персональные данные иностранного абонента третьему лицу», – поясняет Дмитрий Мариничев. «При работе с мессенджерами они не попадают под текущее требование. Отсюда возникает лазейка, можно будет регистрировать на иностранные номера телефонов. А это новый серый рынок», – говорит и Владимир Зыков. Также эксперты пока не понимают, что будет с сим-картами корпоративных телефонов, зарегистрированных на юрлицо.

«Мне могут не нравиться налоги, но платить я их обязан, – говорит председатель совета Фонда развития цифровой экономики «Цифровые платформы», экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко, не бросаясь терминами «поддерживаю – не поддерживаю». Однако подписанный документ в очередной раз вводит регулирующее воздействие для российских игроков рынка, напрочь игнорируя тот факт, что обычно игнорируют инициативы наших законодателей зарубежные игроки».

Владимир Зыков привел пример, что Facebook, который владеет WhatsApp, Instagram, Facebook mеssenger, с 2014 года дает обещание российским властям зарегистрироваться в РФ в качестве организатора распространения информации. Напомним, что это требование устанавливает обязанность хранить на серверах в РФ данные граждан РФ. Например, за неисполнение этого требования в РФ заблокирован LinkedIn. Но Facebook пока только обещает, а значит, формально РФ ничем не обязан.

«Еще можно вспомнить Telegram, который считается заблокированным в России, а значит, тоже не будет выполнять требований этого постановления», – говорит об очевидном Владимир Зыков. «Скоро мы увидим под блокировками и другие мессенджеры, корпорации типа Facebook», – вангует исполнительный директор Центра цифровых прав, директор Ассоциации организаций связи и информации Денис Лукаш. «Все в документе направлено на то, чтобы иностранные мессенджеры ушли из России, – уверен Игорь Ипполитов. – Причем часть «пожмет плечами», так как российский рынок для них не слишком важен, а другая часть встанет, как Telegram, в активную оппозицию закону и начнет разрабатывать схемы обхода возможных блокировок».

Ашот Оганесян, основатель и технический директор российской компании DeviceLock, которая производит системы борьбы с утечками данных, добавляет, что юридически эти требования смогут игнорировать, например, операторы кабельных сетей, которые не имеют данных о мобильных номерах пользователей. Исполнительный директор Центра цифровых прав, директор Ассоциации организаций связи и информации Денис Лукаш также задает вопрос, как быть интернет-бизнесу, учитывая довольно широкую формулировку понятия «Сервис обмена мгновенными сообщениями». «Фактически же новую норму будут игнорировать все операторы, как это сейчас происходит с законом Яровой, который они технически не могут исполнить», – уверен Ашот Оганесян.

Можно сделать вывод, что отвечать новым требованиям станут исключительно российские сервисы, например «ВКонтакте», «Одноклассники», ICQ, TamTam, Dialog и другие. По мнению Владимира Зыкова, это приведет к доптратам на внедрение нового функционала и оттоку пользователей.

Кому это надо

Однако если все же пользоваться новым законом, то он дает ряд дополнительных возможностей для тех, кому это надо. Денис Лукаш делает вывод, что реализация постановления позволит без дополнительных проверок «вешать обвинения на тех людей, под чьим номером был использован мессенджер». «Когда у нас правоохранители практически в онлайн-режиме по любым, как бы оперативным, домыслам хотят получать любые сведения о пользователе, принятое постановление усиливает тотальный контроль, дает еще больше возможностей для злоупотреблений», – делает вывод Денис Лукаш.

Как отразится на пользователях

Помимо «стеклянного колпака», говорят аналитики, абоненты сотовых сетей будут вознаграждены стандартной историей – повышением цен на услуги связи. Правда, операторы связи, которые будут должны за 20 минут выдавать мессенджерам информацию о соответствии их базы данных конкретным пользователем, немногословны. «Не комментируем», – были сегодня кратки с «Фонтанкой» в «Билайне». «Требования технически выполнимы, но потребуют доработки оборудования», – сообщили в свою очередь в МТС.

«Мы готовы к исполнению постановления правительства, – отрапортовали в «МегаФоне». – Для пользователей ничего не изменится». Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков меж тем считает, что если рассматривать это решение как очередной и не последний проект, усложняющий жизнь операторам, то он может повлиять на рост цен. «Сегодня уже понятно, что в ноябре из-за роста НДС, пакета Яровой и инфляции плата за Интернет в ряде регионов России, в том числе на Северо-Западе, вырастет на 5 – 7%», – говорит Денис Кусков.

Что говорит заграница

Дмитрий Мариничев, будучи телеком-обмудсменом, не знает о подобном зарубежном опыте. «Абсолютно достаточно идентификации личности при присоединении к сетям связи. Контролировать сервисы, работающие поверх сетей, это уже за гранью, – уверен он. – Это не может повысить безопасность. Скорее наоборот». «Даже «великий китайский файрвол» организован проще: в местных мессенджерах регистрация с паспортными данными требуется для доступа к части услуг, а зарубежные просто не работают», – добавил Ашот Оганесян. «В WeChat интересная система валидации пользователей: там для восстановления пароля на запись, которой долго не пользовались, нужно найти другого пользователя WeChat'a, который поможет вам. Тоже любопытный подход», – уточняет Игорь Ипполитов.

Как будет выполнять новые правила китайский мессенджер, непонятно. Комментировать «Фонтанке» текст с подписью Дмитрия Медведева в мессенджере из страны, с которой нынешние власти России всё активнее совместно работают в цифровом пространстве, сегодня не стали.

Эпилог отечества

В России часто бывает так, что строгость законов компенсируется их неисполнением. Однако если предположить что правительство проявит настойчивость в исполнении данного постановления, то можно будет порадоваться за господина Милонова. Так считает Герман Клименко. «Его инициатива про запрет быть в социальных сетях детям до 14 лет неожиданно получила шанс на реализацию, – поясняет Герман Клименко. – Дети до 14 лет не могут быть владельцами симок, и поэтому родители оформляют их на себя. При проведении верификации и мессенджер, и оператор должны сопоставить данные пользователя мессенджера и владельцев симки. В итоге зарегистрировать мессенджер на ребенка не получится. А так как все наши владельцы мессенджеров законопослушны, то исход детей из «ВКонтакта» обеспечен. Можно дать имя данному постановлению, персонализировать его – постановление имени Милонова».

«Не надо делать вид, что Интернет это что-то несерьезное, – парировал депутат Госдумы, известный своей непримиримой борьбой со всем, что разрушает российскую духовность, Виталий Милонов. – Интернет и мировая Сеть – это не игрушка и не отрасль, где проводят время фриковатые программисты в толстых очках и грязных свитерах. Опытные хакеры могут за несколько кликов опустошить банковские счета и совершить информационную революцию. И с точки зрения закона анонимность – это лишь дымовая завеса, которая нужна именно злоумышленникам. Честным людям незачем скрывать свои имена – только бандиты снимают номера со своих машин на дорогах. И чем меньше анонимности – тем лучше. Если закон будет носить моё имя, мне это польстит».

«Операторы это не смогут игнорировать. А вот мессенджеры – легко. Некоторые из них и сегодня работают за рамками правового поля. Ситуация ухудшится в разы. А невозможность реализации закона приведёт к имиджевым потерям власти», – уверен в том, что ей ещё есть что терять, Дмитрий Мариничев.

Не комментировать идею пользования мессенджерами «по паспорту» сегодня предпочли и американский WhatsApp, и израильский Viber, и российская Mail.Ru Group, которая, в частности, управляет мессенджерами «ВКонтакте» и ICQ.

P .S. Автограф Дмитрия Медведева под документом, который ввёл в недоумение экспертов «Фонтанки», появился два дня спустя после заявления замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина о необходимости быть готовыми к новым альтернативным мессенджерам из России и Китая (https://www.fontanka.ru/2018/11/04/018/). До этого тот же высокопоставленный цифровой чиновник России назвал блокировки, как способ борьбы с несговорчивыми мессенджерами, «уходящей натурой» (https://www.fontanka.ru/2018/11/01/016/). Знаменитая битва Российского государства с принципиальным мессенджером Telegram, как известно, закончилась ничем. Те, кому нужен именно это мессенджер, продолжают им пользоваться.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»