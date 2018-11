В США отчеканили монету в честь встречи Путина и Трампа в Хельсинки. С русским языком оплошали трижды

Магазин сувениров при Белом доме выставил на продажу памятную монету в честь первой полноформатной встречи российского и американского лидеров в Хельсинки. За 100 долларов предлагают знак с портретами президентов, гербами и тремя опечатками.

Сувенир можно найти на официальном сайте магазина. На лицевой стороне изображены портреты Владимира Путина и Дональда Трампа на фоне флагов. На обратной стороне выгравированы кафедральный собор святого Николая в финской столице, голубь мира с оливковой ветвью и дата встречи – 16 июля 2018 года.

Там же отпечатаны Diplomatic History и Helsinki summit, продублированные на русский как «ддипломатическая история» и «Хельпинский саммит». Круговая надпись по краю монеты также не обошлась без ошибки: «Новое поколение, новое эра, новое лидерство, новая надежда».

На безграмотный сувенир в своём Twitter обратила внимание американская журналистка Алина Селюх. По-английски всё написано верно, уточнила она.

Got a chance to see the White House commemorative coin from Trump’s meeting with Putin in Helsinki. So far spotted 3 typos in the Russian inscriptions, including in the word «Helsinki.» pic.twitter.com/yhZapuL1sN