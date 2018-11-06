ФАС оштрафовала сотрудников администрации Центрального района на 139 тысяч рублей. Они отправили детей с ограниченными возможностями в обычные лагеря

Петербургское УФАС России уличило пятерых сотрудников администрации Центрального района Петербурга в нарушении закона о контрактной системе. Как сообщила пресс-служба ведомства 6 ноября, они оштрафованы на 139 428 рублей.

Поводом для рассмотрения стали закупки путевок в летние лагеря на Черном и Азовском морях для детей-инвалидов.

Согласно конкурсной документации, участники торгов должны были обеспечить свободное и безопасное передвижение отдыхающих с ограниченными возможностям. Но победитель, ООО «Объединение курортов юга», не смог подтвердить, что располагает таким оборудованием, и в итоге дети отдыхали в санаториях «Анапа» и «Родник», которые не соответствовали необходимым СанПиН и ГОСТ.

УФАС признала два контракта на сумму 2,7 млн рублей незаконными и оштрафовала каждого из участников конкурсной комиссии на 27 885 рублей.

Представители администрации не согласились с решением и пожаловались на постановления о назначении штрафов в Смольнинский районный суд. Даты рассмотрения заявлений еще не назначены.