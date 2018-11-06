Деньги из-под земли: Беглов двигает метро по срокам и перекидывает деньги на больницы

Александр Беглов своей поправкой к проекту бюджета переписывает транспортную историю города. Осененная забастовочными скандалами оранжевая линия метро буксует, и деньги на нее вписывают в 2020 год, когда от «Спасской» на Васильевский вообще-то вовсю уже должны гонять поезда. Не верит, похоже, глава города и в планы по строительству школ, зато верит в бассейны и новые развязки ЗСД.

Роман Пименов/Интерпресс

На заседании «малого правительства» в Смольном 6 ноября обсуждали губернаторскую поправку в проект адресной инвестиционной программы на 2019 год. По сравнению с первым чтением, по данным «Фонтанки», она выросла не сильно — с 88,3 млрд до 90,18 млрд, однако перетасовали деньги основательно: мишенью акции устрашения стали метростроители, переоценены образовательные проекты комстроя, новую надежду в виде миллиардных инвестиций получили «Чижик» и Западный скоростной диаметр.

Медленное метро

Как и в прошлом году, губернаторская поправка серьезно проехалась по планам комитета по развитию транспортной инфраструктуры, но приоритеты поменялись. Если Георгий Полтавченко, готовясь к мундиалю, закладывал дополнительные деньги в строительство метро, срезая с наземных дорожных объектов, то теперь все наоборот. Александр Беглов еще в октябре показал, что не стесняется откачивать деньги из проблемной подземки. Теперь ее «обокрали» сразу на 10 млрд рублей: вместо 28 млрд, как предлагалось в первоначальном проекте бюджета, Александр Беглов рассчитывает обойтись 18 млрд.

Кому больше всех обещали, у тех и отобрали. Самое важное — продолжение Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Большого проспекта». Участок должен быть сдан в 2019 году — об этом говорит и контракт Смольного с «Метростроем», и правительственная схема развития метрополитена. Тем удивительнее, что с 11 млрд рублей врио губернатора понижает ставки в 2019 году до 6,4 млрд. Фантастическое предположение, что перегон резко подешевел или в оставшиеся до конца 2018 года месяцы будет выполнен титанический объем работ, отметаем сразу. Дело в том, что в графе за 2020 год (когда пассажиры уже должны спокойно кататься напрямую с Васильевского острова на Сенную) вместо нуля рублей теперь значится 9 млрд рублей. Допсоглашения с подрядчиком о переносе сроков нет, в схеме КРТИ тоже без изменений, однако факт остается фактом: контракт, если верить бюджету, закроют только в 2020 году. В КРТИ утверждают, что «перенос лимитов финансирования по Лахтинско-Правобережной ветке метро не затрагивает изменение госконтракта c ОАО «Метрострой», и никаких дополнительных соглашений с подрядной организацией в данный момент подписывать не планируется».

Другая ситуация с Фрунзенским радиусом, который должен быть сдан в 2018 году, однако хвостом в 3,2 млрд рублей залез в 2019-й. Там контракт уже пролонгирован. Главным донором выступает продолжение Красносельско-Калининской линии (от станции «Обводный канал – 2» до «Казаковской»): на 6,2 млрд похудел сам перегон со станциями, еще на 2,8 млрд — депо «Красносельское». Назвать это полной неожиданностью нельзя. Еще в марте 2018 года произошло аналогичное перераспределение средств, после которого долгожданные 4 млрд получил Фрунзенский радиус, как раз за счет коричневой ветки. Уже тогда собеседники «Фонтанки» в Смольном признавались, что на Красносельско-Калининскую линию изначально насыпали средств с избытком — вероятно, чтобы иметь возможность затем переложить их на нужные статьи.

По словам собеседников «Фонтанки», формально причина – в плохом освоении средств, выделенных на метро в 2018 году (предположительно более 5 млрд «лишних» рублей), из-за которого якобы пришло время подробной инвентаризации всех проектов. О проблеме на оранжевой линии (с задержками зарплат и бастующими рабочими) «Фонтанка» подробно писала ранее. Что касается коричневой, то она по большей части ответственна и за уменьшение трат на проектно-изыскательские работы комитета — всего на 260 млн. Зато 90 млн предлагается докинуть на замену эскалаторов станции «Технологический институт – 1» в 2019 году и еще 360 млн — в 2020-м.

Обходы и переходы нового бюджета

Выдавленные из-под земли деньги частично осядут на новых дорожных объектах — губернаторская поправка досыпает в эту статью 5,6 млрд. Среди «счастливчиков» есть знаковые долгострои: дорогу к «Крестам-2» в основном предполагается закончить в следующем году, поэтому поправка добавляет ей 1,3 млрд, снимая в 2020-м 1,7 млрд рублей.

Из уже почти забытого – так называемая Южная широтная магистраль, которая должна связать Волхонское и Петербургское шоссе. Многострадальный проект все же пробрался в бюджет, на два этапа губернаторской поправкой заложено 1,7 млрд рублей.

По несколько сотен миллионов получают различные этапы обхода Красного Села; всего им дополнительно прописано почти 600 млн, в частности в 2019 – 2021 годах построят путепровод на пересечении с улицей Свободы. По 200 млн получат Южная улица в Лахте и строительство улиц вокруг Лахта Центра, чуть больше — продолжение Варшавской улицы до Малой Митрофаньевской.

Раскошелится бюджет на строительство подземного перехода через Народную улицу у домов № 65, 68. О его необходимости говорили еще 12 лет назад, тогда же проходили общественные слушания в Невском районе. В итоге необходимые 300 млн нашлись только сейчас.

Обсуждался на «малом правительстве» и проект строительства новых развязок на пересечении ЗСД с Новым шоссе и с Шуваловским проспектом. В графе «Бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр» после вмешательства Беглова появилась новая строчка: 1,1 млрд на строительство развязок в 2019-м и 4,2 млрд — в 2020 году. Передачу участка под объект на Новом шоссе Смольный одобрил в сентябре, а план по созданию трех развязок (в дополнение к названным — на Шкиперском протоке) был представлен еще в 2016 году.

Бросается в глаза также появление в адресной программе 930 млн рублей в качестве «расходов на реализацию концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе». Расшифровывается просто: речь идет о платеже, который город до сих пор не перевел концессионеру, запустившему от станции метро «Ладожская» частный трамвай «Чижик». О напряжении между инвестиционным блоком Смольного и Транспортной концессионной компанией «Фонтанка» много писала ранее. Опыт показывает, что присутствие платежа в АИП ничего не гарантирует — в 2017 году он так же болтался в программе, однако безрезультатно.

Школы и больницы

Ранее Александр Беглов уже успел урезать АИП на 2018 год – как раз за счет КРТИ и комитета по строительству, у которого отняли 3,7 млрд.

В этот раз комстрой в плюсе (+1,3 млрд после вмешательства главы города), планы, как обычно, серьезные: ввести должны по 15 школ и детсадов, 11 объектов здравоохранения. Однако чем такие планы могут обернуться, видно по примеру 2018-го, из которого «выпали» более 30 адресов, а на более поздние сроки уехали порядка 7 школ, десяток детсадов и 6 объектов здравоохранения. Однако даже с учетом переносов «школьная» статья на 2019 год, по сравнению с первым чтением бюджета, уменьшилась и в этот раз на полмиллиарда (не повезло, в частности, двум школам в Каменке, зато в плюсе — школы на Введенской улице и на Леонтьевской в Пушкине). С детсадов срезали более 600 млн — под эту финансовую бомбежку угодили, к примеру, объекты в Колпино и на Бухарестской улице. Из объектов культуры урезали на 250 млн реконструкцию Центра современного искусства им. Сергея Курехина на Среднем проспекте и на столько же осчастливили школу искусств в Ломоносове.

Общий рост строительной программы объясняется медицинскими планами врио губернатора. Эта статья растет более чем на полтора миллиарда. Речь не только о перераспределении средств на ранее запланированные стройки, есть и новые пункты: в частности, реконструкция корпуса СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» на Чугунной (почти 800 млн в 2019 году).

460 млн включены в качестве расходов на строительство детского бассейнового комплекса АО «Авенариум +». В свое время безобидный вроде бы проект оказался точкой преткновения на бюджетных слушаниях, а также — звеном в аппаратной борьбе против вице-губернатора Михаила Мокрецова. Чиновник, к слову, не вовремя заболел прямо перед представлением бюджета, чем лишний раз подогрел слухи о скорой отставке. На «малом правительстве» 6 ноября Мокрецов, как и «Авенариум+», все же оказался.

Из уже ожидаемого — плюс полтора миллиарда рублей в качестве инвестиций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: ранее Смольный публично озвучил планы ускорить ремонт опасных участков, а в перспективе — получить контроль над компанией, на которую приходится чуть ли не половина всей теплоэнергии в городе. Если говорить об энергетике, еще 400 млн направят на наружное освещение городских кварталов. 2,6 млрд дополнительно пойдут комблагу на реализацию проекта «Комфортная городская среда»

Кроме того, влияет на увеличение бюджетных расходов и календарь. Очередники получат дополнительно 788 млн рублей. Это сделано «в целях реализации жилищной политики города и в связи с юбилейными датами следующего года, такими, как 30-летие вывода советских войск из Республики Афганистан и 75-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Жильем, соответственно, обеспечат семьи ветеранов и инвалидов боевых действий на территории Афганистана, а также семьи бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей — но тех, кто успеет встать на учет до Нового года.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»