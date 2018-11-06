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Бизнес
06.11.2018 18:48
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Ginza на счетчике по $800/сутки: Вадим Лапин проиграл фигуранту

Куйбышевский суд, несмотря на формально истекший срок исковой давности, удовлетворил требования уже опального управляющего компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева к основателю сети ресторанов Ginza Project Вадиму Лапину. Ресторатор в 2012 году, еще до "дела Михальченко", занял у своего партнера $1,2 млн долларов, но вовремя не вернул и теперь должен в 2,5 раза больше. При этом проценты и пени капают каждый день просрочки.

Ginza на счетчике по $800/сутки: Вадим Лапин проиграл фигуранту

Дмитрий Сергеев/Архив/Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд в лице судьи Марии Васильевой 6 ноября решил: Вадим Лапин и ООО «Баклажан» должны Дмитрию Сергееву чуть больше 204 млн рублей. При оплате долга к этой сумме основатель сети Ginza Project должен будет добавить проценты(24% годовых) и пеню (0,1% в день) от договора на $1,2 млн, которые успеют набежать с 26 сентября 2018 года до даты расчета. 

Иск к своему бизнес-партнеру Дмитрий Сергеев подал 16 июля 2018 года. В требованиях сообщается, что к 6 февраля 2013 года Вадим Лапин получил от Дмитрия Сергеева два платежа, сложившихся в солидную сумму в размере $1,296 млн, или около 40 млн рублей по курсу на тот момент. Вернуть сумму Лапин обязался с процентами – 24% годовых к 30 сентября 2013 года, а за каждый день просрочки к сумме долга добавлялось по 0,1% пени от 40 млн. При этом договором предусмотрено, что общий объем штрафа не может быть больше 100% от всей суммы. Поручителем по договору займа стало ООО «Баклажан», управлявшее одноименным рестораном Ginza в ТРК «Галерея». В назначенный срок и по настоящее время платежа не поступило. 

С обращением в суд Сергеев фактически тянул 5 лет, в то время как по этому договору займа срок исковой давности – 3 года. То есть в судебном порядке вопрос нужно было бы начать решать до осени 2016 года, о чем адвокаты Лапина в ходе финального судебного заседания неустанно напоминали судье. Но, как известно всему российскому бизнес-сообществу, с марта 2016 года Дмитрий Сергеев находился под стражей с запретом на общение с нотариусом, который был снят лишь в конце июня 2018 года. Кстати, и на 6 ноября Сергеев под арестом.  

Кроме того, у защищающих интересы Сергеева юристов долгое время не получалось найти расписки о получении средств Вадимом Лапиным – они были изъяты правоохранительными органами и затерялись в объемных материалах одного из уголовных дел, по которому проходил партнер экс-руководителя «БалтСтроя». В итоге судья поверила аргументам и заняла сторону Дмитрия Сергеева, удовлетворив его требования в полном объеме. Адвокаты Лапина сообщили «Фонтанке», что обжалуют это решение в апелляции. 

Как отмечалось в ходе судебного процесса между Сергеевым и Лапиным, стороны вели переговоры о мирном урегулировании. Конкретных сумм не было названо, но, как рассказал «Фонтанке» знакомый с ситуацией собеседник, Вадим Лапин всегда готов был отдать 80 млн рублей, то есть сумму займа и пеню, однако Дмитрия Сергеева такой расклад не устроил. 

По данным «Фонтанки», на сегодняшний день еще в трех ресторанах петербургской сети Вадима Лапина Ginza Project средства Дмитрия Сергеева: «Пряности и радости» на Васильевском острове, Московском проспекте и улице Белинского. Еще 41 ресторан в Петербурге, входящий в группу Ginza, с бизнесменом не связаны. Из связанных с Сергеевым заведений в плане финансов только одно (на Московском проспекте) сейчас отвечает его ожиданиям, хотя на их развитие он давал 280 млн рублей. В базе данных СПАРК отчетность нашлась лишь для двух заведений «Пряности и радости», и их прибыль в 2017 году составила менее 200 тысяч рублей при выручке в 190 млн рублей. 

Не секрет, что ресторанную бизнес-империю Вадим Лапин строит по следующему принципу: каждый ресторан — отдельное юридическое лицо, в котором, так или иначе, есть доли у него и у инвестора. Лапин полностью выстраивает работу заведения, в то время как инвестор дает на это финансирование. За 3 года заведение отбивает деньги инвестора, а дальше уже начинает приносить доход, который Лапин и вкладчик делят в определенной пропорции. Как правило, 30/70. Впрочем, по мнению осведомленного собеседника «Фонтанки», в данном случае спор идет именно за личный заем, а не за инвестиции в бизнес. 

Кстати, одновременно на этот раз уже за предпринимательские вложения у Вадима Лапина активно идет спор с ресторатором Владимиром Спириным. Здесь бизнесмены не поделили долю в прибыли ресторанов «На речке» и Sunday. В августе 2018 года суд выдал исполнительные листы на взыскание 114 млн рублей в пользу Владимира Спирина, хотя до этого в залах заседаний побеждал исключительно Лапин. Тогда же суд запретил основателю Ginza Project выезжать за границу. Заметим, Лапин, предвидя это, выехал заблаговременно. Несмотря на это, в прошедшую субботу, 3 ноября, ресторатор прибыл в Петербург. Жест уверенного человека. И по информации «Фонтанки», дело не в том, что 7 ноября в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти состоится очередное заседание по распре со Спириным. Многие сведущие говорят, что ко всему этому и налоговые органы готовят вопросы к самому известному ресторатору города. 

Для справки: суд арестовал  стратегического директора компании АО «БалтСтрой» как фигуранта нашумевшего уголовного дела о хищениях бюджетных денег на многомиллионных госконтрактах от Министерства культуры. В августе 2017 года он признал вину по этому делу и получил условный срок. Однако покинуть Куйбышевский суд в тот день ему было не суждено – оперативники ФСБ задержали его прямо в храме правосудия. Сергеева вновь заподозрили в хищениях, но уже при строительстве резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Как писала «Фонтанка», Сергеев пошел на сделку. В результате одной из центральных фигур дела стал петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко, в структуры которого входил и «БалтСтрой». По данным правоохранителей, сумма хищений по этому делу составляет более 1,5 млрд рублей

Михаил Грачев, 

«Фонтанка.ру» 

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