За Северо-Западом присмотрит прокурор. Однокурсника Медведева отправляют в полпредство

Ряды петербургских управленцев в ближайшее время может пополнить Александр Гуцан, ушедший с поста замгенпрокурора страны. Его приход изменит политическую палитру Петербурга.

Александр Гуцан и Любовь Совершаева//коллаж/ Дмитрий Лекай/Коммерсантъ/Светлана Холявчук/интерпресс

Северо-Западное полпредство в ближайшее время обретет руководителя. Фигуру подбирали почти месяц, все – из-за спонтанности назначения Александра Беглова на пост врио губернатора Северной столицы. Картину кадровых перестановок дополнит переход в Смольный Любови Совершаевой, которую считают человеком, близким к банкиру Ковальчуку.

Новости о перестановках застали полномочное представительство президента по Северо-Западу во вторник утром, 6 ноября, практически врасплох. Сотрудникам толком ничего не объявили, а чиновник, ответственный за постановку новостей на сайт и общение с прессой, оказался в отпуске. Так, ведомство лишилось одного из наиболее влиятельных руководителей, заместителя полпреда Любови Совершаевой, после перехода в Смольный Александра Беглова на некоторое время оставшейся главной в полпредстве.

Любовь Совершаева работала в полпредстве при Владимире Булавине, Николае Цуканове и Александре Беглове. В 2018 году принимала непосредственное участие в организации выборов президента РФ, именно к ней ездили с отчетом и участники предвыборного штаба Владимира Путина, и чиновники Смольного

Впрочем, и раньше она была заметным игроком на политической сцене региона. В ее биографии – работа и в качестве чиновника (она была вице-губернатором Ленобласти, работала в полпредстве в начале двухтысячных, и вернулась туда в 2013-м), и в качестве финансиста (председатель совета директоров ООО «Инвестиционная Компания Аброс», дочерней структуры банка «Россия», одним из главных акционеров которого является Юрий Ковальчук), и как медиаменеджера. Совершаева знакома с Владимиром Путиным и с другими выходцами из петербургской мэрии в столичной власти (с 1991 по 1996 г. она работала в Смольном, в комитете по управлению городским имуществом).

В середине 2000-х, после того, как блокирующий пакет акций в 35% получили структуры банка «Россия», возглавила совет директоров Пятого канала, а затем и Национальной Медиа-Группы (НМГ) – медиа-группы, где Ковальчук собрал "Рен ТВ", "Пятый канал" и другие свои телевизионные и газетные активы. Фактически Любовь Совершаева представляла интересы банкиров в медиа-бизнесе.

Как считают собеседники «Фонтанки» во властных кругах, приход Любови Совершаевой в Смольный, в каком бы статусе она там не оказалась, может означать усиление влияния в Петербурге Юрия Ковальчука. Ведь для наблюдателей не было секретом его недопонимание с предыдущим руководителем города, Георгием Полтавченко. Многие отмечали нередкое появление в медиа НМГ критики прежнего губернатора.

Пока Совершаевой прочат место главы аппарата врио губернатора. Считается, что на этом посту ей предстоит заняться кадрами. Перестановки, как считают в Смольном, вряд ли ожидаются массовыми, и, скорее, поначалу будут носить точечный характер. Не исключено, что Совершаевой предстоит и частично изменить структуру администрации города и районных управлений. Также чиновница будет заниматься избирательной кампанией врио губернатора Александра Беглова. Собеседники «Фонтанки» убеждены, что фактически эту работу она ведет уже сейчас.

Уход из полпредства правой руки Юрия Ковальчука – именно так именовали чиновницу в политических кругах – свершился спустя месяц после того, как Александр Беглов перешел в Смольный в качестве врио губернатора. Как считают собеседники «Фонтанки», причиной столь длительных кадровых перестановок был поиск нового полномочного представителя президента. По информации источников, таковым может стать бывший замгенпрокурора Александр Гуцан. О его отставке стало известно 6 ноября от сенаторов Совета Федерации, которым предстоит утвердить его увольнение. По словам представителей верхней палаты парламента, отставка Гуцана связана с переходом на новую должность. «Фонтанке» также подтвердили «повышение».

Для уже почти бывшего прокурора Петербург – родной город. После окончания юрфака ЛГУ, где вместе с ним учился нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев, Гуцан пошел работать стажером в ленинградскую прокуратуру, в 2000 году Гуцан стал помощником заместителя генпрокурора по особым поручениям и проработал на этой должности пять лет. С 2005 года он – заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, с 2007 года работал заместителем генерального прокурора РФ. Жена Александр Гуцана Наталья, также однокурсница Медведева, – глава Уставного суда Петербурга. Этот пост называют номинальным, орган заседает всего несколько раз в год, при этом судьи пользуются всеми привилегиями и получают немаленькую зарплату.

Несмотря на работу в Москве, как утверждают собеседники «Фонтанки», Гуцан все это время внимательно следил за происходящим в Петербурге и не только благодаря жене. Под его надзором северо-западный следственный комитет расследовал ряд резонансных для города уголовных дел. Например, мусорное, когда следователи раскрыли хищение миллионов, выделенных на рекультивацию свалок. Кроме того, Гуцан, по рассказам, был лоббистом отмены так называемой депутатской поправки ЗакСа – традиции петербургских депутатов вносить корректировку в бюджет, позволяющую распределять средства по своему усмотрению и в пользу лояльных организаций.

Александра Гуцана называют самостоятельной политической фигурой.

Впрочем, если его назначение – вопрос, еще повисший в воздухе, то с новым политическим заместителем пока не назначенного главы полпредства все более-менее ясно. Как утверждают источники «Фонтанки», 2 ноября распоряжением главы Администрации президента РФ Антона Вайно на место, которое долгое время занимала Совершаева, назначен Вадим Леонтьев. Информации о нем в открытом доступе немного. Известно, что чиновнику еще нет 40, до перехода в полпредство он работал в Администрации президента и курировал Центральный и Северо-Западный федеральные округа. На этой позиции он проработал всего пару месяцев, перейдя на нее из аппарата полпредства Центрального федерального округа. Там он трудился с 2012 года, большая часть его работы пришлась на то время, когда ведомство возглавлял Александр Беглов.

По словам другого собеседника «Фонтанки», до работы в Москве Леонтьев трудился в Петербурге в Городском агентстве по промышленным инвестициям. Среди хороших знакомых Леонтьева называют Наталью Шелудько, ныне генерального директора «Делового Петербурга», а ранее пресс-секретаря губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главы областного комитета по печати и связям с общественностью. На основании этой дружбы собеседник делает вывод, что и новый главный по политике в полпредстве не чужд бизнес-группе Ковальчука.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»