Лавров хочет убедиться, что Скрипаль жива. Иначе с Британией «не о чем говорить»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что диалог с Великобританией по делу Скрипалей невозможен, пока страна не предоставит консульский доступ к дочери отравленного шпиона.
Слова министра 6 ноября приводит ТАСС. По мнению Лаврова, пока Россия не убедится, что Юлия Скрипаль жива, разговаривать с британской стороной «не о чем».
«Отказывать нам уже более полугода в свидании с ней, отказывать в нашем требовании просто показать ее, что она жива, – это неприемлемо», – цитирует агентство главу МИДа.
От также добавил, что Россия готова рассматривать «конкретные факты» по делу об отравлении, если они есть.
Ранее подобным образом высказывалась и официальный представитель министерства Мария Захарова. Она не располагает информацией о том, живы экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь или нет.
Справка:
По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их предположительно настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков. Британия уверена, что к отравлению Скрипалей 4 марта причастно большее количество граждан России. Компанию Петрову и Боширову при путешествии в Лондон составлял как минимум один человек.