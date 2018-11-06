Лавров хочет убедиться, что Скрипаль жива. Иначе с Британией «не о чем говорить»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что диалог с Великобританией по делу Скрипалей невозможен, пока страна не предоставит консульский доступ к дочери отравленного шпиона.

Слова министра 6 ноября приводит ТАСС. По мнению Лаврова, пока Россия не убедится, что Юлия Скрипаль жива, разговаривать с британской стороной «не о чем».

«Отказывать нам уже более полугода в свидании с ней, отказывать в нашем требовании просто показать ее, что она жива, – это неприемлемо», – цитирует агентство главу МИДа.

От также добавил, что Россия готова рассматривать «конкретные факты» по делу об отравлении, если они есть.

Ранее подобным образом высказывалась и официальный представитель министерства Мария Захарова. Она не располагает информацией о том, живы экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь или нет.