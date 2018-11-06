Новый Mercedes GLE – с искусственным разумом и рублёвыми ценами

Mercedes-Benz запустил продажи и назвал рублёвые цены обновлённого кроссовера GLE, показанного на пресс-сайте в сентябре и представленного в октябре на Парижском автосалоне. Как указано на сайте компании, минимум – это 4 650 000 рублей за GLE 300d 4MATIC Premium с дизельным двигателем объёмом 1,95 и мощностью 245 л.с. Любопытно, что модель подешевела. Цены на предыдущее поколение начинались от 4 690 000 рублей.

Это четвертое поколение Mercedes GLE. Колёсная база кроссовера увеличилась на 80 мм, до 2955 мм, а свободное пространство в районе ног задних пассажиров – на 69 мм. Объём багажника составляет 825 литров, а при сложенных задних сиденьях – 2055 литров.

В России Mercedes-Benz GLE будет предлагаться в комплектациях Premium (4 650 000 рублей), Sport (4 950 000 рублей) и Sport Plus (6 270 000 рублей). Первые две оснащаются двухлитровой дизельной четвёркой, выдающей 245 л.с. Версия Sport отличается от базовой Premium агрессивным кузовным обвесом и более богатой отделкой интерьера, двигатель – бензиновый шестицилидровый объёмом 3 литра и мощностью 367 л.с. Все моторы работают в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Автомобиль укомплектован мультимедийной системой Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Искусственный интеллект умеет самообучаться и со временем сможет понимать даже сложные команды, отмечает Autonews.

Mercedes-Benz GLE выпускают в том числе в России – на предприятии в Подмосковье.