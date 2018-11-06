«Не имеем права забывать». Губернатор Ульяновской области предложил присвоить вокзалу имя Ленина

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил присвоить имя вождя мирового пролетариата центральному железнодорожному вокзалу в региональном центре. Об этом чиновник заявил на заседании оргкомитета по подготовке мероприятий к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина и 100-летию СССР, 6 ноября пишет портал 73online.

«Мы одни из первых в России присвоили имя аэропорту города. Николай Карамзин – наш земляк. Мы не имеем права забывать и другого не менее известного жителя Симбирска – Владимира Ильича. Мы приводим в порядок и Мемориальный центр, и Дом-музей, выделяем на это огромные средства. Поэтому считаю, будет логично, если наш железнодорожный вокзал будет носить имя Ленина. Он был построен к 100-летию Владимира Ильича», – отметил Морозов.

По данным «Коммерсанта», полгода назад по инициативе областной и городской власти центральная площадь Ульяновска была переименована из площади Ленина в Соборную площадь (так она называлась до революции).

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» планируется выбрать имена известных соотечественников для 45 аэропортов страны. В голосовании приняли участие 86 тысяч человек, «Фонтанка» рассказывала, почему отклик россиян не имел никакого значения.