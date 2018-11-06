ФАС оштрафовала «Бургер кинг» за провокационный слоган на 100 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала сеть быстрого питания «Бургер кинг» на 100 тысяч рублей за рекламный слоган «Едал такое».

Как 6 ноября сообщила пресс-служба регулятора, наружная реклама с такой фразой распространялась в одном из районов Ярославля. При этом все буквы, кроме второй в первом слове, — прописные, а вторая буква в слове строчная и похожа на букву «б». «В силу чего слово приобретает обсценный характер», — отмечается в сообщении ФАС.

Ранее другая рекламная кампания «Бургер кинг» привлекала внимание и петербургского УФАС. Акция, в ходе которой промоутеры появлялись на улицах в футболках с провокационной для Северной столицы надписью: «You won’t starve in this city» («В этом городе вы не умрёте от голода»), была признана неприемлемой в городе, пережившем блокаду. Но предписание ретейлеру было решено не выдавать, поскольку он заверил антимонопольщиков, что уже уничтожил оскорбительные футболки.