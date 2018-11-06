«Под моим окном 18 кустов, я их сам сажал». Петербургский музыкант освобожден из полиции за наркотическую перепевку «Чиж и Ко»

В Петербурге освободили музыканта Александра Троицкого, подозреваемого в масштабном выращивании наркотиков. Есть версия, что его спасли полицейские аллюзии на композицию «Чиж и Ко» о восемнадцати березах.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области 6 ноября, вокалист, задержанный двое суток назад, отпущен. «Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – уточнили в пресс-службе.

В съемную квартиру 35-летнего Троицкого полицейские пришли 4 ноября и увидели комнату, оборудованную для культивации наркосодержащего растения. При обыске нашли спецприспособления, 800 граммов высушенного наркотика и восемнадцать растущих в тепличных условиях кустов. Их количество позволило перевести неприятный процессуальный разговор в творческую плоскость, ведь число «18» музыкально увековечено старшим коллегой Троицкого – Сергеем Чиграковым.

В отношении музыканта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК «Незаконное производство наркотиков в значительном размере». Преступление относится к категории особо тяжких, предполагает лишение свободы до пятнадцати лет, но в суд с ходатайством об аресте Троицкого следствие не обращалось.

На Троицкого вышли через другого музыканта, 47-летнего вокалиста группы «Ля-Миноръ» Вячеслава Шалыгина. У него при обыске нашли восемь граммов растительного наркотика. За незаконное хранение дело тоже возбудили, но полиция ограничилась подпиской о невыезде.

Ранее «Фонтанка» писала, что Троицкий представился полицейским вокалистом группы «Железный ирокез». С редакцией связался мужчина, представился Александром Заикиным, известным в соцсети под ником Саша Джемующий, и сообщил, что к его коллективу наркоистория отношения не имеет.

На вопрос о Троицком Заикин уточнил: «Никакого отношения к группе он не имеет и не имел. Я единственный солист и вокалист группы «Железный ирокез».

Заикин и его коллектив довольно популярны. В виртуальных друзьях музыканта по «ВКонтакте» у него две тысячи человек, его клип «Я иду курнутый» собрал на Youtube почти пять тысяч просмотров.