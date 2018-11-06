Васильевская анфилада. Линейному парку на намыве придумали концепцию

В Петербурге подвели итоги закрытого архитектурного конкурса на лучшее благоустройство набережной, которая будет опоясывать намывные территории Васильевского острова. Проект победителя с тематическими парками-бусинами ляжет в основу концепции. Идеи призеров дополнят облик нового общественного пространства.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Итоги конкурса подвели 6 ноября в здании новой сцены Александринского театра. За победу боролись 10 проектов. Лауреатом конкурса жюри избрало концепцию, которую разработало «Архитектурное бюро «Студия-44». Она же – автор архитектурных решений будущих прибрежных кварталов, которые построит на намыве компания «ЛСР».

Общественному пространству предстоит протянуться на 2,1 км. Как рассказал архитектор, представитель «Студии-44» Антон Як-Скрябин, ширина парка будет колебаться от 50 до 110 метров.

«Проект представляет собой линейный парк, некое ожерелье или анфиладу разных типов парков», – сказал Як-Скрябин. В качестве «бусин» – конусообразные или полукруглые углубления, образованные фасадами первой линии жилых домов. В них разместятся досуговые площадки.

Архитектурное бюро "Студия-44"

«Каждому из этих дворов нами предлагается какая-то своя более ярко выраженная активность. Мы считаем, что более шумные активности должны быть расположены ближе к центру, к площади, которая расположится на оси улицы Нахимова», – пояснил архитектор. «Более спокойные активности» авторы проекта предложили разместить на периферии пространства.

Общественная зона вплотную примыкает к жилым домам, частично парк будет обустроен на территории ТСЖ, но придомовое пространство со стороны набережной останется общедоступным. Парадные будут располагаться с другой стороны зданий. Наземный транспорт, согласно концепции, в парк попасть не сможет, но рядом предлагается обустроить парковки, в том числе и гостевые. Центральную площадь победитель предлагает сделать местом проведения всевозможных ярмарок и выставок, продолжением этой части пространства может стать пирс. Однако такое решение потребует дополнительного согласования, так как конструкция окажется не на городской, а уже на федеральной территории. На одной из боковых площадей авторы проекта рекомендовали поставить часовню.

Член жюри, руководитель «Урбис-СПб» Роман Харченко подчеркнул, что ни один из представленных проектов не является окончательным. Призовые места получили четыре проекта. «Серебро» присудили концепции «Проектно-производственной фирмы «А.Лен». Два третьих места заняли проекты архитектурных мастерских «Б2» и «Витрувий и сыновья».

Проектно-производственная фирма "А.Лен"

Архитектурная мастерская "Б2"

Архитектурная мастерская "Витрувий и сыновья"

В отличие от концепции победителя, в которой есть явный акцент на урбанизированность, «бронзовые» призеры, как отметил другой член жюри, глава Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов, производят впечатление своей поэтикой ландшафтного подхода. «Как они предлагают организовать ландшафт – лесопарковый прием, не просто насажены деревья, кустики и какие-то газоны, а именно лес», – говорит Романов, пояснив, что проекты ассоциируются с сестрорецкими дюнами – променадом, соснами и песком.

Согласно условиям конкурса, интеллектуальные права на предложенные решения, которые получили призовые места, получает организатор и заказчик конкурса – группа «ЛСР». Концепцию лауреата предполагается взять за основу, от «серебра» и «бронзы» застройщик сможет взять наиболее яркие и интересные элементы благоустройства.

По словам гендиректора «ЛСР. Недвижимость. Северо-Запад» Дмитрия Ходкевича, старт реализации проекта планируется в III квартале 2019 года. Ориентировочные сроки окончания всего проекта – 2028 год. Дома общей жилой площадью более 500 тыс. кв. м компания намерена возводить в 8 этапов, строительство набережной – в 4 этапа. Группа ЛСР оценивает вложения в реализацию прибрежного общественного пространства порядка 1,7 млрд рублей.

Ходкевич также объяснил выбор в пользу «урбанизированного» проекта – за первой линией квартала жилых домов Смольный запланировал расположение другой крупной парковой зоны, предполагающей более дикий ландшафт. Заниматься ее благоустройством будет уже город.

Как пояснила зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова, на острове создается зеленый каркас, третьим его основанием станет парк, который раскинется вдоль Морской набережной в рамках концепции развития непрерывных пешеходных пространств.

Перпендикулярно этой рекреационной зоне планируется обустроить Новосмоленскую набережную. Там, в устье Смоленки, на месте, ранее предназначавшемся для возведения «Театра песни», тоже расположится небольшой парк. Два участка рядом с ним городские власти, несмотря на чаяния некоторых местных активистов, отказались включить в перечень рекреационных зон, отдав их под строительство инвест-отелей, которые планируют реализовать «MASTER Девелопмент» и «Плаза Лотос Групп». Но компании высказали готовность частично профинансировать благоустройство близлежащих территорий и создать большую зеленую зону и на своей части, заодно профинансировав и городскую. Впрочем, сторонники парка в устье реки все равно не доверяют бизнесу в этом вопросе.

Ранее участники рынка отмечали, что в ожидании законодательных изменений в долевом строительстве девелоперы начали «гонку» решений по благоустройству и проблемы парковок. Проведенный «ЛСР» конкурс – не единственный в своем роде. Ранее, например, выбирали концепцию для «Долины парка» на Парнасе.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»