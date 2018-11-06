В Петербурге инспектор МЧС получил условный срок, больше 800 тысяч штрафа и запрет на госслужбу за взятку в 120 тысяч рублей

Начальник отдела надзора МЧС в Приморском районе Петербурга Никита Подгорный приговорен к условному сроку за взяточничество. Он закрывал глаза на нарушения пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, 6 ноября Подгорного признали виновным в получении взяток с представителей восьми организаций. С зимы 2012 года по ноябрь 2017-го с юрлиц он получил чуть больше 119 тысяч рублей. За вознаграждение должностное лицо ставило подпись в документах, подтверждающих безопасность помещений, а фактически проверку не проводило.

Подгорный признал вину и раскаялся. Кировский районный суд приговорил его к 3 годам условно с четырехлетним испытательным сроком. Он также должен заплатить штраф в 834 тысячи 750 рублей, на четыре года ему запрещено возвращаться на госслужбу.