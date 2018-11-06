Закрытый после отравления Скрипалей ресторан в Солсбери открыт. Первую выручку перечислят в благотворительные фонды
Итальянский ресторан Zizzi в Солсбери возобновил работу после отравления в марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как пишет 6 ноября издание Guardian, ресторан закрылся восемь месяцев назад — сразу же после того, как стало известно, что там обедали в день отравления «Новичком» Скрипали.
Пока заведение было закрыто, руководство сохраняло полную оплату сотрудникам, часть из них при этом ушли в другие рестораны сети. Сейчас в Zizzi работают более половины из 24 сотрудников.
Посетители охотно вернулись в итальянский ресторан: в Zizzi предложили посетителям заплатить за обед столько, сколько они посчитают нужным. Деньги пообещали направить в благотворительные фонды.
При этом ресторан не единственный пострадал в связи с отравлением Скрипалей. Почти два месяца не работал торговый центр Maltings, возле которого обнаружили отца и дочь. Также работы по обеззараживанию пришлось провести в пабе Bishops Mill, который 4 марта посещали Юлия и Сергей.
Ранее британские СМИ предполагали, что ресторан Zizzi могут снести.
Ранее власти Великобритании заявили о репутационных потерях, связанных с отравлением Скрипалей. Особенно пострадал ресторанный и барный бизнес в городе. Чтобы вернуть Солсбери позитивный имидж, туда приезжал британский принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой.
Справка:
По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их предположительно настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков. Британия уверена, что к отравлению Скрипалей 4 марта причастно большее количество граждан России. Компанию Петрову и Боширову при путешествии в Лондон составлял как минимум один человек.