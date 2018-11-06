Закрытый после отравления Скрипалей ресторан в Солсбери открыт. Первую выручку перечислят в благотворительные фонды

Итальянский ресторан Zizzi в Солсбери возобновил работу после отравления в марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как пишет 6 ноября издание Guardian, ресторан закрылся восемь месяцев назад — сразу же после того, как стало известно, что там обедали в день отравления «Новичком» Скрипали.

Пока заведение было закрыто, руководство сохраняло полную оплату сотрудникам, часть из них при этом ушли в другие рестораны сети. Сейчас в Zizzi работают более половины из 24 сотрудников.

Посетители охотно вернулись в итальянский ресторан: в Zizzi предложили посетителям заплатить за обед столько, сколько они посчитают нужным. Деньги пообещали направить в благотворительные фонды.

При этом ресторан не единственный пострадал в связи с отравлением Скрипалей. Почти два месяца не работал торговый центр Maltings, возле которого обнаружили отца и дочь. Также работы по обеззараживанию пришлось провести в пабе Bishops Mill, который 4 марта посещали Юлия и Сергей.

Ранее британские СМИ предполагали, что ресторан Zizzi могут снести.

Ранее власти Великобритании заявили о репутационных потерях, связанных с отравлением Скрипалей. Особенно пострадал ресторанный и барный бизнес в городе. Чтобы вернуть Солсбери позитивный имидж, туда приезжал британский принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой.