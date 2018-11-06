Эрдоган защитит Иран от США. Президент Турции не поддержит антииранские санкции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет поддерживать новые санкции, введенные США против Ирана.

Эрдоган подчеркнул, что действия США неправильны и направлены на нарушение баланса в мире. Соответствующее заявление он сделал на следующий день после того, как вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении Тегерана. Об этом 6 ноября сообщает "Лента.ру" со ссылкой на газету Arab News.

Ограничительные меры коснутся более 700 организаций и физических лиц и затронут различные секторы экономики Ирана. В числе прочего США запретят стране торговать нефтью: в отношении ее торговых партнеров будут вводиться вторичные санкции.

По словам президента США Дональда Трампа, Ирану стоит заключить с Вашингтоном новое соглашение по ядерной программе, в противном случае страну ждет «экономическая катастрофа».

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что будет бороться с американскими санкциями и продолжит продавать нефть.

Первая часть антииранских ограничений вступила в силу 7 августа 2018 года. Оба пакета подготовлены после решения Трампа о выходе США из ядерной сделки. Американский лидер обвинил иранцев в невыполнении условий договора.

Договор об условиях тегеранской ядерной программы был заключен в 2015 году между Тегераном и шестью странами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН, США и ЕС.