Росстат: Цены на бензин в октябре выросли на 0,4%

Цены на бензин в России в октябре 2018 года выросли на 0,4% по сравнению с показателем сентября, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в годовом выражении показатель вырос на 11,3%.

С начала года цены на бензин выросли на 9,3%.

При этом Росстат сообщает, что инфляция в России в октябре составила 0,4%, с начала года – 2,9%.

31 октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что правительство договорилось с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми НПЗ о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца 2018 года. Соответствующее соглашение должно быть подписано до 7 ноября.

Соглашение предусматривает обязательства компаний по поставкам топлива на рынок на уровне прошлого года плюс 3%. При этом оптовые цены на нефтепродукты фиксируются на уровне июня текущего года. Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что фиксация оптовых цен позволит поддерживать розничные цены на АЗС.