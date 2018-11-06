Продажи в новом ЖК Q-мир в Московском районе стартуют 9 ноября

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Холдинг «Аквилон Инвест» совестно с партнером «Петербургской Недвижимостью» 9 ноября открывают продажи в новом жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Цены на квартиры стартуют от 2,3 млн рублей.

На днях Комитет по строительству выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации ЖК «Q-мир» требованиям ФЗ №214. Жилой комплекс разместится в 15 минутах пешком от метро «Московская». Это будет пятисекционный 19-этажный дом комфорт-класса с подземным паркингом и коммерческими помещениями на 1-ом этаже. Одновременно с комплексом, во II квартале 2021 года, застройщик планирует ввести в эксплуатацию детский сад на 100 мест и медицинский центр.

«В проекте «Q-мир» мы стремились воплотить качественно новый уровень жизни современной Северной столицы. Здесь мы впервые представим покупателям нашу передовую разработку утепления фасадов «Термо-S», позволяющую сократить затраты на отоплении до 50%, а также ряд других нововведений, которые, безусловно, придутся по вкусу нашим будущим жителям»,– отмечает Дмитрий Рогатых, директор по продажам и маркетингу СИХ «Аквилон Инвест».

Жилому дому «Q-мир» уже присвоен полицейский адрес: 1-й Предпортовый проезд, д. 15, строение 1. Комплекс строится в спокойном, тихом месте, под окнами не будет оживленных транспортных магистралей. От Кубинской улицы дом отделяют более 150 метров и всесезонная Q-аллея, где будет высажено около 100 деревьев. Широкая аллея с авторской иллюминацией станет настоящим украшением придомовой территории, а также будет выполнять функцию естественной шумовой преграды и благоприятно скажется на экологии квартала.

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

В доме запроектировано 846 квартир, от студий до еврочетырехкомнатных, спланированных в соответствии с принципом эргономичной организации пространства «Разумные метры». Во всех квартирах предусмотрен просторный остекленный балкон или лоджия глубиной до 1,55 м. Следуя европейским традициям организации общедомового пространства, «Аквилон Инвест» передаст в собственность жильцов два помещения на 1 этаже: Q-Club для детей и Q-Fitness – оборудованную студию для занятий фитнесом и йогой.

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Жители комплекса также по достоинству смогут оценить инновационную разработку «Аквилон Инвест» – In-HOME, объединяющую сразу несколько технологий «умного» дома: IP-домофонию, автоматизированные счетчики, системы защиты дома от пожаров и протечек и многое другое.

Строительство ЖК «Q-мир» уже началось, а завершится во II квартале 2021 года. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте: https://q-mir.spb.ru/

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО "Норд–Вест Инвестмент", проектная декларация на сайте https://q-mir.spb.ru/for-buyers/documents/