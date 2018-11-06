18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +8
$ 65.99р
75.32р
18:06 06.11.2018
Расширенный поиск

Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
06.11.2018 16:12
Печать

Продажи в новом ЖК Q-мир в Московском районе стартуют 9 ноября

Продажи в новом ЖК Q-мир в Московском районе стартуют 9 ноября

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Холдинг «Аквилон Инвест» совестно с партнером «Петербургской Недвижимостью» 9 ноября открывают продажи в новом жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Цены на квартиры стартуют от 2,3 млн рублей.

На днях Комитет по строительству выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации ЖК «Q-мир» требованиям ФЗ №214. Жилой комплекс разместится в 15 минутах пешком от метро «Московская». Это будет пятисекционный 19-этажный дом комфорт-класса с подземным паркингом и коммерческими помещениями на 1-ом этаже. Одновременно с комплексом, во II квартале 2021 года, застройщик планирует ввести в эксплуатацию детский сад на 100 мест и медицинский центр.  

«В проекте «Q-мир» мы стремились воплотить качественно новый уровень жизни современной Северной столицы. Здесь мы впервые представим покупателям нашу передовую разработку утепления фасадов «Термо-S», позволяющую сократить затраты на отоплении до 50%, а также ряд других нововведений, которые, безусловно, придутся по вкусу нашим будущим жителям»,– отмечает Дмитрий Рогатых, директор по продажам и маркетингу СИХ «Аквилон Инвест».

Жилому дому «Q-мир» уже присвоен полицейский адрес: 1-й Предпортовый проезд, д. 15, строение 1. Комплекс строится в спокойном, тихом месте, под окнами не будет оживленных транспортных магистралей. От Кубинской улицы дом отделяют более 150 метров и всесезонная Q-аллея, где будет высажено около 100 деревьев. Широкая аллея с авторской иллюминацией станет настоящим украшением придомовой территории, а также будет выполнять функцию естественной шумовой преграды и благоприятно скажется на экологии квартала.

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

В доме запроектировано 846 квартир, от студий до еврочетырехкомнатных, спланированных в соответствии с принципом эргономичной организации пространства «Разумные метры». Во всех квартирах предусмотрен просторный остекленный балкон или лоджия глубиной до 1,55 м. Следуя европейским традициям организации общедомового пространства, «Аквилон Инвест» передаст в собственность жильцов два помещения на 1 этаже: Q-Club для детей и Q-Fitness – оборудованную студию для занятий фитнесом и йогой.

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Жители комплекса также по достоинству смогут оценить инновационную разработку «Аквилон Инвест» – In-HOME, объединяющую сразу несколько технологий «умного» дома: IP-домофонию, автоматизированные счетчики, системы защиты дома от пожаров и протечек и многое другое.

Строительство ЖК «Q-мир» уже началось, а завершится во II квартале 2021 года. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте: https://q-mir.spb.ru/

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО "Норд–Вест Инвестмент", проектная декларация на сайте https://q-mir.spb.ru/for-buyers/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
06.11.2018 16:12

Продажи в новом ЖК Q-мир в Московском районе стартуют 9 ноября

Холдинг «Аквилон Инвест» совестно с партнером «Петербургской Недвижимостью» 9 ноября открывают продажи в новом жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Цены на квартиры стартуют от 2,3 млн рублей.
фото предоставлено компанией "ЕвроАвто"
06.11.2018 15:30

9 ноября СТО и магазин ЕвроАвто откроют в Выборге

На празднике любой может выиграть бесплатное годовое обслуживание автомобиля*
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.11.2018 13:27

В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала года

Группа «Эталон» поздравила своего 9000-го покупателя с начала года на два месяца раньше, чем в прошлом году. Традиционное торжественное поздравление состоялось 2 ноября 2018 года в ЖК «Эталон-Сити».
Setl City
06.11.2018 12:17

Setl City присужден знак «Надежный застройщик России 2018»

Setl City получила одну из главных наград в сфере жилищного строительства – золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик 2018». Торжественная церемония награждения состоялась 2 ноября во Дворце конгрессов в Стрельне.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.11.2018 20:00

Тест-драйв планировок от «Терминал-Ресурс»

Застройщик малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» запускает новую услугу «ТЕСТ- Драйв планировок».
ГК "КВС"
02.11.2018 17:44

Ипотека для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

Сбербанк и РВИ аккредитовали клубный дом G9 и «Ясно.Янино» два корпуса (1.2 и 1.4) по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».
ГК "КВС"
02.11.2018 16:24

В выходные за квартирой

3,4,5 ноября работают все офисы продаж компании «КВС»: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00
ГК "КВС"
02.11.2018 16:18

«КВС» удостоена Золотого знака общественного контроля

01 ноября в Правительственной резиденции «Дворец Конгрессов» прошел III Всероссийский Саммит «Надежный застройщик России».
Магазин "Кей"
02.11.2018 15:52

Датчики: какими органами чувств оснащены современные смартфоны? Обзор КЕЙ

В данной статье КЕЙ расскажет, что на самом деле чувствуют наши смартфоны и какие датчики в них присутствуют.
АО «Строительный трест»
02.11.2018 12:58

«Строительный трест» стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

1 ноября во дворце Конгрессов в Стрельне в рамках всероссийского саммита «Надежный застройщик России» состоялась церемония вручения золотых знаков общественного контроля.
ГК «Эталон»
02.11.2018 12:26

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» награждена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2018»

1 ноября в Правительственной резиденции Управления делами Президента России Государственном комплексе «Дворец конгрессов» в Санкт-Петербурге в рамках Саммита «Надежный застройщик России» состоялась торжественная церемония награждения строительных компаний главной общественной наградой России в жилищном строительстве – Золотым знаком общественного контроля «Надежный застройщик России 2018»
02.11.2018 11:36

«Алмаз – Антей» досрочно завершил поставки С-400 «Триумф» в рамках ГОЗ-2018

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» досрочно исполнило обязательства в рамках государственного оборонного заказа на 2018 год в части поставок Минобороны России зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».