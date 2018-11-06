Компьютер управления на российском сегменте МКС вышел из строя

Один из трех компьютеров управления на российском сегменте Международной космической станции вышел из строя. Об этом сообщил 6 ноября «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в американских органах контроля за станцией.

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле «Звезда». Пока восстановить работу компьютера не удается», – сказал собеседник российского агентства, но отметил, что «два других компьютера работают штатно».

Комментариев от «Роскосмоса», или от главы госкорпорации Дмитрия Рогозина пока не поступало. Ранее сегодня сообщалось, что руководство «Роскосмоса» находится в рабочей поездке на космодром «Восточный».

За последние несколько месяцев это второе серьёзное ЧП на МКС. 30 августа космонавты обнаружили утечку воздуха на станции через отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Отверстие было заделано герметиком.

В то же время другие российские изделия для обеспечения жизнедеятельности экипажа МКС работают исправно. В конце октября сообщалось, что российские специалисты успешно завершили настройку российского оборудования санузла для астронавтов NASA. Сумма контракта на починку космического гальюна не сообщалась. Но в 2007 году космический туалет российской сборки обошёлся NASA в 19 миллионов долларов.