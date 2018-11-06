Эвакуатор въехал в иркутский супермаркет сквозь стену и сбил женщину среди конфет

Один человек пострадал в результате ДТП в Иркутске 6 ноября около 16:30 по местному времени.

Как передаёт региональное ГУ МВД, по предварительной версии, водитель грузового транспортного средства на спуске с Мельничнопадского тракта не справился с управлением и протаранил стену торгового центра в микрорайоне Юбилейный.

Под колёса попала женщина – предположительно покупательница. С различными травмами её госпитализировали. Водитель эвакуатора серьёзных повреждений не получил.

Полиция Иркутской области на своём YouTube-канале разместила видеозапись инцидента и его последствий. Сообщается, что у грузовика отказали тормоза, водитель уходил от столкновений с другими автомобилями и въехал в магазин – прямо в кондитерский отдел.

На кадрах, сделанных камерой видеонаблюдения самого супермаркета, видно, как пожилой покупательнице повезло, а другая женщина попала под завалы.

Похожая авария произошла недавно в Петербурге. 15 сентября в Репино в супермаркет въехал внедорожник под управлением топ-менеджера крупной компании. Женщина, попавшая под колёса, погибла, два человека пострадали. Момент ДТП попал на видео. Тогда, как и в сегодняшнем случае, был один счастливчик, чудом отпрыгнувший от набирающей скорость машины.